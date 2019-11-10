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فيديو.. شبورة خفيفة تظهر أعلى محور صفط وسط انسياب مرورى باتجاه الجامعة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:41 م
فيديو.. شبورة خفيفة تظهر أعلى محور صفط وسط انسياب مرورى باتجاه الجامعة محور صفط _ ارشيفية
كتب محمد أبو عوض

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شهد محور

 صفط اللبن

، اليوم الأحد، سيولة مرورية أعلى الطريق، فى الاتجاه القادم من الطريق الدائرى، إلى جامعة القاهرة، كما شهد الاتجاه المقابل المؤدى إلى الدائرى حالة من الانسياب المرورى.

كما شهد الطريق ظهورت الشبورة بصورة لم تعيق حركة المرور، وذلك وسط انتشار رجال المرور والخدمات الأمنية على الطريق، للعمل على تنظيم حركة السيارات وسحب الكثافات.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.


محور صفط اللبن

سيولة مرورية

الطريق الدائرى

جامعة القاهرة

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