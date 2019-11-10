فيديو.. الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق

كتب محمد تهامى زكى

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نيجيرفان بارزانى، رئيس إقليم كردستان العراق، الذى يزور البلاد حاليا.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، رحب الشيخ محمد بن زايد، بزيارة رئيس إقليم كردستان العراق، خلال اللقاء الذى جرى فى قصر الشاطئ، وبحث الجانبان خلال اللقاء الفرص الواعدة لتطوير علاقات التعاون بين دولة الإمارات والعراق بشكل عام وإقليم كردستان العراق بشكل خاص فى العديد من الجوانب خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والمستجدات التى تشهدها المنطقة، وأكدا حرصهما المشترك على تنمية أوجه علاقاتهما والتعاون المشترك فى شتى المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية بما فيه مصلحة الطرفين.

وقال الشيخ محمد بن زايد، إن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على تعزيز الروابط الأخوية التى تجمعها مع جمهورية العراق الشقيقة.

من جانبه أعرب رئيس إقليم كردستان العراق، عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مشيدا بالعلاقات المتميزة التى تجمع الجانبين، ومثمنا الدعم الذى تقدمه الإمارات إلى إقليم كردستان العراق فى مختلف الجوانب، خاصة مساعدته فى مواجهة تحديات إيواء النازحين واللاجئين الذين يتوزعون فى عدد من مناطق الإقليم.

حضر اللقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطنى، والدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعلى بن حماد الشامسى نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطنى، ومحمد مبارك المزروعى وكيل ديوان ولى عهد أبوظبى.



