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فيديو.. السوريون يرشقون مدرعات الاحتلال التركى بالحجارة أثناء دورية حدودية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:15 ص
فيديو.. السوريون يرشقون مدرعات الاحتلال التركى بالحجارة أثناء دورية حدودية اردوغان
كتب أحمد عرفة

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بثت منصات تركية معارضة، فيديو يكشف مدى غضب السوريين من العدوان الذى شنته قوات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على سوريا، واستهدافه للمدنيين العزل والأطفال.

الفيديو أظهر هجوم مواطنون سوريون على الدوريات العسكرية المشتركة من خلال رشقها بالحجارة، احتجاجًا على التدخل التركي في شؤون بلادهم.

كان يحيى الشبرقى، الإعلامى السعودى، أكد أن العدوان الذى شنته الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد سوريا هو عدوان فاشل بكل المقاييس رغم الجرائم التى ارتكبها الرئيس التركى وقواته ضد المدنيين السوريين والأطفال.

 

 


اردوغان

سوريا

تركيا

عدوان

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