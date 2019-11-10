فيديو.. أمطار رعدية غزيرة على الفجيرة فى الإمارات وتعطيل الدراسة

كتبت جينا وليم

شهدت مناطق متفرقة من إمارة الفجيرة ومدن الشرقية بالإمارات صباح اليوم الأحد، تساقط أمطار رعدية غزيرة صاحبتها رياح شديدة أدت إلى انخفاض كبير فى درجات الحرارة.

وحسب موقع البيان الإماراتى، حثت شرطة الفجيرة مستخدمى الطريق على توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة، وناشدت الجمهور الابتعاد عن مناطق تجمع مياه الأمطار وجريان الأودية والسيول، متمنين السلامة للجميع مع قيادة آمنة على الطرق.