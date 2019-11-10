فيديو.. أمطار رعدية غزيرة على الفجيرة فى الإمارات وتعطيل الدراسة

شهدت مناطق متفرقة من إمارة الفجيرة ومدن الشرقية بالإمارات صباح اليوم الأحد، تساقط أمطار رعدية غزيرة صاحبتها رياح شديدة أدت إلى انخفاض كبير فى درجات الحرارة.
وحسب موقع البيان الإماراتى، حثت شرطة الفجيرة مستخدمى الطريق على توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة، وناشدت الجمهور الابتعاد عن مناطق تجمع مياه الأمطار وجريان الأودية والسيول، متمنين السلامة للجميع مع قيادة آمنة على الطرق.
تجمع مياه الأمطار في مناطق متفرقة من إمارة #الفجيرة ومدن الشرقية صباح اليوم بعد تساقط أمطار رعدية غزيرة صاحبتها رياح شديدة أدت إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bpf6PWCKTV— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 10, 2019
تعطيل الدراسة في بعض مدارس #الفجيرة بسبب الأمطار الرعديةhttps://t.co/JDZUaAFUYc#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/dUZuXCzixe— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 10, 2019
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