فرط النوم مش دلع.. قد يصيبك بالصداع وزيادة الوزن ومضاعفاته تصل لأمراض القلب

كتبت إيناس البنا

النوم بشكل صحيح يمكن أن يمنحك بشرة جميلة وجسمًا صحيًا وراحة البال، فهو أداة مهمة لأداء الجسم ، وتعزيز الأيض ويساعدك على تحدي الحياة بنهج جديد.

قد يعانى البعض من كثرة النوم أو ما يطلق عليه فرط النوم الذى يمكن أن يكون ضارًا أيضًا بصحتك، فوفقا لتقرير موقع " thehealthsite" فإن النوم لأكثر من 12 ساعة من النوم قد لا يكون جيدا لجسمك.

وقام الباحثون بربط النوم المفرط بالاكتئاب والحالة الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة، ويعتمد ذلك على عوامل مختلفة مثل العمر ومستوى النشاط اليومى وربطه بمقدار النوم الذي تحتاجه.

أعراض يسببها فرط النوم



الإفراط في النوم يسبب الصداع



يحدث الصداع بسبب أن النوم الزائد يؤثر سلبا على بعض الناقلات العصبية في الدماغ بما في ذلك السيروتونين مما يعرضك للصداع فى اليوم التالى.

زيادة الوزن



مجرد النوم قليل جدًا، أو كثيرًا يمكن أن يزيد من وزنك أيضًان فتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين ينامون لأكثر من 9 ساعات هم أكثر بحوالي 21 % من المصابين بالسمنة، حيث يؤثر النوم المفرط على كيفية تخزين الجسم للدهون.

آلام الظهر



إذا كنت تعاني بالفعل من مشكلة في الظهر، فإن الإفراط في النوم قد يبالغ في المشكلة، حيث يسبب تصلب العضلات التي تسبب الألم، إذا كنت تعاني بالفعل من آلام الظهر، يجب ممارسة الرياضة مع ملاحظة دعم المرتبة.

أمراض القلب والسكري من النوع 2



أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون لساعات أطول يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، كما قد يزيد نسبة السكر في الدم مما قد يضعك في خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

فرط النوم يعوق الصحة العقلية



مثلما يسبب الأرق الاكتئاب فإن فرط النوم أيضا يرتبط بعدد من القضايا الصحة العقلية، فالأشخاص الذين ينامون ساعات أمثر من اللازم قد يعانون من مشاكل عقلية مثل تقلب المزاج الحاد.