سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:07 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

غسل اليدين مش مجرد ماء وصابون.. اعرف الطريقة الصحيحة للحفاظ على صحتك

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:00 م
غسل اليدين مش مجرد ماء وصابون.. اعرف الطريقة الصحيحة للحفاظ على صحتك غسل اليدين - أرشيفية
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

غسل اليدين هو أحد أفضل الطرق لحماية نفسك وعائلتك من الإصابة بالأمراض، ولكنه ليس مجرد وضع اليدين تحت الماء أو وضع الصابون فقط لكن يجب أن تتعلم متى وكيف يجب أن تغسل يديك للبقاء بصحة جيدة.

ووفقا لإرشادات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، يجب غسل اليدين كثيرا للبقاء بصحة جيدة، فيمكنك مساعدة نفسك وأحبائك في الحفاظ على صحتهم عن طريق غسل يديك كثيرًا، لا سيما خلال هذه الأوقات الرئيسية التي من المحتمل أن تنتشر فيها الجراثيم:

1- قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام.

2- قبل وبعد العناية بشخص ما في المنزل مصاب بالتقيؤ أو الإسهال.

3- قبل وبعد علاج الجرح أو الجرح.

4- بعد استخدام المرحاض.

5- بعد تغيير الحفاضات أو تنظيف الطفل الذي استخدم المرحاض.

6- بعد نفخ أنفك أو سعال أو عطس.

7- بعد لمس حيوان أو علف حيوان أو نفايات حيوانية.

8- بعد التعامل مع أغذية الحيوانات الأليفة أو يعامل الحيوانات الأليفة.

9- بعد لمس القمامة.

 

اتبع خمس خطوات لغسل يديك بطريقة صحيحة:

إن غسل يديك سهل، وهو أحد أكثر الطرق الفعالة لمنع انتشار الجراثيم، يمكن أن تمنع الأيدي النظيفة الجراثيم من الانتشار من شخص لآخر ومن خلال مجتمع بأكمله.

اتبع هذه الخطوات الخمس في كل مرة:

بلل يديك بالماء النظيف والجاف (الدافئ أو البارد) ، واغلق الحنفية، واستخدم الصابون.

رغوة الصابون يديك عن طريق فرك لهم جنبا إلى جنب مع الصابون، رغوة الصابون فى يديك، بين أصابعك، وتحت أظافرك.

فرك يديك لمدة 20 ثانية على الأقل.

شطف يديك جيدا تحت الماء النظيف والجاري.

جفف يديك باستخدام منشفة نظيفة أو الهواء الجاف.

استخدم معقم اليدين عندما لا يمكنك استخدام الصابون والماء.

يمكنك استخدام معقم اليدين المعتمد على الكحول والذى يحتوى على 60٪ على الأقل من الكحول إذا لم يتوفر الصابون والماء.


غسل اليدين

طرق غسل اليدين

الحمايه من الجراثيم

فوائد غسل اليدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

رجل المناسبات الكبيرة .. محمد صلاح يساهم فى 52 هدفا مع ليفربول على أنفليد

رجل المناسبات الكبيرة .. محمد صلاح يساهم فى 52 هدفا مع ليفربول على أنفليد

انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

كيف دعم "تعويم الجنيه" الاقتصاد؟.. تدفقات بـ200 مليار دولار وزيادة الاستثمار والصادرات وتحويلات المصريين تسجل 73 مليار دولار خلال 3 سنوات.. رفع التصنيف الائتمانى.. والاحتياطى يغطى 9 أشهر ويستهدف 50 مليار دولار

كيف دعم "تعويم الجنيه" الاقتصاد؟.. تدفقات بـ200 مليار دولار وزيادة الاستثمار والصادرات وتحويلات المصريين تسجل 73 مليار دولار خلال 3 سنوات.. رفع التصنيف الائتمانى.. والاحتياطى يغطى 9 أشهر ويستهدف 50 مليار دولار

فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكبدى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكبدى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

شاهد فى دقيقة.. ليفربول ضد مانشستر سيتى تحت شعار "البقاء للأقوى"

شاهد فى دقيقة.. ليفربول ضد مانشستر سيتى تحت شعار "البقاء للأقوى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة