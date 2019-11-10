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طقس السعودية..الأرصاد : تقلبات جوية على معظم المناطق من الثلاثاء إلى الجمعة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 06:14 م
طقس السعودية..الأرصاد : تقلبات جوية على معظم المناطق من الثلاثاء إلى الجمعة تقلبات جوية واضرابات في الطقس بالسعودية
وكالات

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أوضحت الهيئة العامة للأرصاد السعودية ، أن التوقعات لا تزال تشير إلى استمرار تأثر أجواء المملكة بحالة عدم الاستقرار على معظم المناطق، حيث يتوقع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية (متوسطة في مجملها) قد تصحب بتساقط البرد، ورياح نشطة السرعة قد تصل إلى 45 كيلومترا/ساعة أو أكثر، ومثيرة للأتربة والغبار.
 
وأكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الحالة تؤثر اعتباراً من يوم الثلاثاء على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك، وقد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.
 
كما تشمل الحالة مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض.
 
ويستمر تأثير الأمطار على المناطق المذكورة أيام الأربعاء والخميس والجمعة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.
 
وأضافت الهيئة أن التوقعات لا تزال تشير إلى استمرار حالة التقلبات الجوية والأمطار نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع القادم، مشيرة إلى أنه سيتم التنويه عن ذلك في تقرير إلحاقي.
 
ودعت هيئة الأرصاد، الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

الهيئة العامة للأرصاد

الارصاد السعوديه

الامطار الرعديه

تساقط البرد

رياح نشطه

مثيره للاتربه

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