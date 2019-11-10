طقس الخليج.. أمطار غزيرة تضرب السعودية والإمارات والبحرين

كتب محمد جمال

تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، حالة من عدم الاستقرار، حيث شهد الإمارات والسعودية، أمطار غزيرة ضربت عدة محافظات بسبب السحب الكثيفة والمتوسطة، وفى البحرين معتدل وفرصة لتساقط أمطار.

وإليكم التفاصيل..

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس فى البحرين سيكون معتدلا مع بعض السحب ويكون غائماً جزئيا في وقت لاحق من النهار مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة أحيانا، ودرجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

السعودية

هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وكذلك على اجزاء من منطقة الجوف, ويتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية، وتصل العظمى 31 درجة.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما بوجه عام، وتظهر السحب على مناطق متفرقة من الدولة تكون ركامية مع سقوط أمطار مختلفة الشدة، وانخفاض فى درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة مع السحب تكون مثيرة للأتربة تؤدى إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية.

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ففى أبو ظبى 33 23 وفى دبى 33 22

الإمارات

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم، تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وقالت إدارة الأرصاد إن درجة الحرارة العظمى تصل إلى 29 درجة مئوية.