طائرة مسيرة تركية تقصف قرية الدردارة بمنطقة رأس العين فى سوريا

وكالات

اعتدت القوات التركية على قرى وبلدات بريف الحسكة الشمالى، واستهدفت منازل للمدنيين فى قرية الدردارة، بقذيفة عبر طائرة مسيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن قذيفة أطلقتها طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية استهدفت قرية الدردارة بريف منطقة رأس العين، ما أدى إلى أضرار مادية، فيما قام مسلحون من الفصائل السورية الموالية للجيش التركى، باقتياد أهالى القرية تحت تهديد السلاح، لانتزاع اعترافات منهم بالقوة.

وأشارت "سانا" إلى أن عددا من سكان قرية الأسدية التابعة لمنطقة رأس العين أصيبوا بجروح نتيجة انفجار لغم أرضى زرعته قوات الاحتلال التركى ومرتزقتها فى محيط القرية.