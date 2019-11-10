ضبط 5 طن أرز تموينى ومستورد قبل بيعه فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف وإستمرار حملات الرقابية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك لردع المخالفين و تأكيدا لهيبة الدولة، مشددا على التواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تلبية كافة إحتياجاتهم فى مختلف الأنشطة والقطاعات الخدمية.

وفى هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود برئاسة محمد كجك حملة رقابية على الاسواق والمتاجر .

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 2طن من الأرز الصينى قبل طرحه بالأسواق بأحد مضارب الأرز لبيعه على أنه أرز بلدى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط سيارة وعلى متنها 35 اسطوانة بوتاجاز تجارية بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 3 كيلو أرز تموينى محملة على أحد السيارات بغرض إعادة بيعه فى السوق السوداء.

وتضمنت الحملة الرقابية متابعة اقامة غرف الصرف الصحى و صفايات الأمطار بموقف سيارات الأجرة خلف المستشفى العام و تسليك وتطهير شبكة الصرف بقرية معنيا، وكذلك تغيير أعمدة الكهرباء المتهالكة على الطريق الزراعى بايتاى البارود وبقرية الضهرية.

كما تم رفع تراكمات القمامة بقرى "النبيرة - الضهرية - قليشان - ارمانيا - معنيا - ششت الانعام " بالاضافة الى حملة نظافة باستخدام ماكينات الأتربة الحديثة بشارع رمسيس و شارع المدارس.