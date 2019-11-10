ضبط 45 طن أسمدة زراعية مغشوشة فى حملات أمنية

وأسفرت الحمرت عن ضبط (3 مصانع أسمدة ومبيدات زراعية ) بإجمالى مضبوطات بلغت (45,069 طن من الأسمدة والمبيدات الزراعية ) منتهية الصلاحية ، مجهولة المصدر، محظور تداولها ، بدون بيانات ، مغشوشة ومقلدة ، بدون تسجيلات - وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.

وتمكنت الحملات من ضبط (35) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة، فضلا عن ضبط مصنعين (مستحضرات تجميل - مواد غذائية) "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت (5 طن من مواد الخام لمستحضرات التجميل – 115,000 عبوة مستحضرات تجميل – 6 طن من مواد خام ومنتج نهائى من الحلوى المعدة للتداول) بالمخالفة لقانون حماية البيئة والغش التجارى وحماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (9) قضايا بمخالفات (عدم إكتمال الطاقم الملاحى – مخالفة شروط التراخيص – إنتهاء التراحيص الملاحية) بالمخالفة لقانون الملاحة، وضبط (9) قضايا "جوابى صيد مخالفة – سدة غزل"، بالمخالفة لقانون الصيد.