ضبط عنصر إجرامى خطر بالفيوم عقب تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة

اشتبهت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة إبشواى بمديرية

أمن الفيوم،

أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز، بأحد العناصر الإجرامية "مسجل خطر- سبق إتهامه فى 32 قضية "سلاح نارى – سرقة بالإكراه – مخدرات – استعراض قوة وبلطجة"، ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا استعراض قوة وبلطجة – سلاح نارى"، أثناء استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات"، ولدى إستيقافه أطلق أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته تجاه القوات، فبادلته الرصاص.

ونجحت قوات الشرطة فى السيطرة على المتهم وضبطه والسلاح المستخدم والدراجة النارية، وتبين إصابته بطلق نارى، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج تحت الحراسة اللازمة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر المراكز والأقسام.