ضبط عامل تعدى على موطف وسرقه بالإكراه بمنطقة المعادى

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على عامل بعد سرقته موظف بالإكراه والاستيلاء على 20 ألف جنيه أثناء تواجده بالمعادى، وحررمحضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم اسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى، يفيد بتلقيه بلاغا من "هاني. س" ، 54 سنة، موظف بشركة للرخام ، مصاب بجرح سطحي بالوجه واشتباه كسر بالرسغ الأيسر ـ تم إسعافه بمستشفى مبرة المعادي، بأنه عقب إنهاء بعض التعاملات المالية الخاصة بالشركة عمله داخل بنك QNB الكائن بنادي وادي دجلة، اثناء سيره بالسيارة قيادته رقم ب ف ن 263 بالمنطقة الصناعية ـ زهراء المعادي ـ دائرة القسم اعترضت طريقه سيارة ماركة هيونداي النترا فضي اللون ( لم يتمكن من التقاط أرقامها) وترجل منها أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" وهدده بسلاح ناري " طبنجة " كانت بحوزته، واستولى منه على حقيبة سوداء اللون بداخلها ( مبلغ مالي 20 ألف جنيه وبعض الأوراق الخاصه بالشركة عمله ) كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الناري ، ولاذ بالفرار فقام المبلغ بالتشبث بسيارة المتهم إلا أنه لم يتمكن من إيقافه وسقط أرضاً ، ما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها، وبعمل التحريات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتحمل أرقام ع ب 1829 ماركة هيونداي النترا فضي اللون موديل 2014 مُستأجرة محمد ع، 33 سنة، عامل بمكتب بيع رخام وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه أثناء استقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزته "طبنجة صوت معدلة عيار 9 مللي , 8 طلقات من ذات العيار " ، 30 قرص من عقار أومتريل المخدر ، كارنيه باسمه منسوب صدوره لوزارة العدل مثبت به الوظيفة " أمين سري بوزارة العدل " مزور ".

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام السلاح الناري المضبوط بحوزته، وأقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطي والكارنيه بقصد تسهيل مروره من الأكمنة .

تم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها وبداخلها الأوراق الخاصة بالمجني عليه، ومبلغ مالي 3200 جنيه " من متحصلات الواقعة "ـ داخل المكتب محل عمله ، واقر بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولي عليه علي متطلباته الشخصية وشراء المواد المخدرة .

باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والمضبوطات واتهمه بسرقته بالإكراه والتسبب في إصابته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .