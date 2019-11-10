ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة قبل بيعها بمنطقة السلام

كتب عبد الرحمن سيد

، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على عربى وعامل بحوزتهما 15 جراما من مخدر الهيروين بمنطقة السلام. نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على عربى وعامل بحوزتهما 15 جراما من مخدر الهيروين بمنطقة السلام.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن مباحث قسم شرطة السلام أول بمنطقة اسبيكو، من ضبط" ع". ع" ، 50 سنة، سائق، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، و" ه. م"، 42 سنة، عامل أثناء استقلالهما السيارة رقم ل و 3254 ماركة فولكس جيتا سوداء اللون " ملك وقيادة الأول " وبحوزتهما" كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 15 جراما، 2 سرنجة بداخلها سائل مخلوط بمسحوق الهيروين المخدر، 2 هاتف محمول".

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 28576 لسنة 2019م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.