صور.. وزيرة البيئة تتفقد مصنع فى أبو زعبل استجابة لشكوى الأهالى بتضررهم منه

كتبت آية دعبس

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مصنع أبو زعبل للأسمدة بمنطقة الخانكة للوقوف على أسباب شكوى استنشاق أدخنه أدت إلى ضيق تنفس عدد من مواطنين عزبة سمك المجاورة لمصنع أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، جاءت الزيارة بحضور الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية ورافقها خلال الجولة لفيف من قيادات جهاز شئون البيئة للتأكد من كون المصنع السبب الرئيسى أم هناك عوامل أخرى تسببت فيه، فى استجابة سريعه لشكوى المواطنين بمنطقة الخانكة.

وكانت وزيرة البيئة، قد أصدرت توجيهاتها بتشكيل لجنه عاجلة من جهاز شئون البيئة بالتعاون مع ممثلى كلاً من وزارة الصحة ومحافظة القليوبية للوقوف على أسباب الحادث بدءًا بمصنع أبو زعبل للأسمدة المجاور لمنطقة الحادث ، حيث تم فحص كافة الوحدات والمداخن داخل المصنع لبيان مدى وجود أية آنبعاثات ضارة تصدر منها و تؤثر على البيئة وصحة الانسان ، و للوقوف على مدى التزام المصنع بمعايير واشتراطات قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، ومن ثم يتم فحص مصادر التلوث المختلفة بالمنطقة ودراستها أخذًا فى الاعتبار سرعة الرياح واتجاهها .

وأشارت وزيرة البيئة خلال الجولة بأنه سيتم وقف مصدر التلوث فى حال ثبوته لحين اجراء عمليات الصيانة اللازمة، كما شددت على أن تقوم اللجنة بالتركيز على وحدات حامض الكبريتيك أثناء إجراء القياسات لما لها من آثار سلبية على صحة المواطن .

وفى إطار توجيهاتها قام فرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى بوضع المعمل المتنقل التابع للوزارة بنقطة ثابتة بعزبة سمك لقياس الانبعاثات الصادرة وملوثات البيئة المحيطة، وسيتم اعداد تقرير وعرضه على النيابة فور ورود نتائج المعمل، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.