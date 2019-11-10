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صور.. موكب مهيب بدسوق لاحتفال أرباب المهن والطرق الصوفية بالمولد النبوى

الأحد، 10 نوفمبر 2019 06:28 م
صور.. موكب مهيب بدسوق لاحتفال أرباب المهن والطرق الصوفية بالمولد النبوى احتفال أرباب المهن والطرق الصوفية بالمولد النبوي
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت مدينة العارف بالله الدسوقي، دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، موكبا شعبيا مهيبا احتفالاً بالمولد النبوى الشريف، من بين العادات والتقاليد التى تورثها أهالى مدينة دسوق التى تتميز بالسياحة الدينية، لوجود مسجد إبراهيم الدسوقي.

شارك فى المسيرة والموكب كل أرباب الصنعات المتعددة، وحمل كل منهم على سيارة ربع نقل، أو نقل ما يدل على تلك المهنة والصنعة تشير إلى كالشاكوش للنجارين والسكاكين للجزارين والمواسير والسيفونات للسباكين، كما حمل أصحاب ورش تصليح المتوسيكل والتوك توك، وحمل كل منهم توك توك وموتسكيل على السيارات.

وانطلق الموكب من حى المنشية بمدينة دسوق معقل أصحاب الحرف والمهن، كما انطلق موكب آخر للمنتمين للطرق الصوفية من منطقة ميدان الساعة، وطاف الموكب الشعبى أنحاء شوارع المدينة، كما استقبل الأهالى الحرفيين خلال موكبهم بإلقاء الحلوى عليهم تعبيرًا عن بهجتهم للاحتفال بهذه الذكرى الدينية

وتجمع الموكبين فى الميدان الإبراهيمى، ورفع المشاركون الأعلام المصرية، وجريد النخل، أعلى السيارات المشاركة فى المسيرة، بالإضافة ترديد الأهالى، الأناشيد الدينية، منها "طلع البدر علينا" ومرددين "لا إله إلا الله محمد رسول الله" و تعددت الأذكار والصلوات على النبى صلى الله عليه وسلم، وسط دق الدفوف والطبول.

وأكد محمد سعد محمد، نجار، لـ"اليوم السابع": تعودنا كل عام، خروج أرباب الحرف المتعددة للتعبير عن احتفالنا بمولد النبى صلى الله عليه وسلم، وكل أصحاب الحرف يجتمعون ويضعون بعض الأدوات التى تعبر عن حرفتهم على سيارة ونضع جريد النخل حول السيارة، كما فعل اهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استقبلوه وهو مهاجر من مكة للمدينة المنورة بجريد النخل، تعبيراً عن فرحتهم.

وأضاف أحمد عبدالله عبدالرحمن، حداد: ننتظر كل عام هذه المناسبة، كعادة أخذناها من أجدادنا وآبائنا بالاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، بالطواف بشوارع المدينة، حاملين ما يدل عل مهنتنا، فالحداد يحمل أدوات الحدادة، والفكهانى يحمل بعض أقفاص الفاكهة ويتم توزيعها على المارة والمشاركين، وهكذا كل أرباب المهن، ابتهاجاً وتعبيراً عن فرحتنا بمولد الهادى البشير.

احتفال أرباب المهن والطرق الصوفية بالمولد النبوي (1)
احتفال أرباب المهن والطرق الصوفية بالمولد النبوي (1)

 

احتفال أرباب المهن والطرق الصوفية بالمولد النبوي (4)
احتفال أرباب المهن والطرق الصوفية بالمولد النبوي (4)

 

احتفال أرباب المهن والطرق الصوفية بالمولد النبوي (5)
احتفال أرباب المهن والطرق الصوفية بالمولد النبوي (5)

 

احتفال أرباب المهن والطرق الصوفية بالمولد النبوي (7)
احتفال أرباب المهن والطرق الصوفية بالمولد النبوي (7)

 

احتفال أرباب المهن والطرق الصوفية بالمولد النبوي (8)
احتفال أرباب المهن والطرق الصوفية بالمولد النبوي (8)

 


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