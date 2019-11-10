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صور.. محافظ جنوب سيناء ومدير الأمن يتفقدان السوق التجارى القديم وخليج نعمة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:05 ص
صور.. محافظ جنوب سيناء ومدير الأمن يتفقدان السوق التجارى القديم وخليج نعمة محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد البازارات
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

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قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء يرافقه اللواء محمد خريصة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء بجولة تفقدية ليلية لمنطقتي السوق القديم وخليج نعمه بشرم الشيخ يرافقهما القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير بمنطقة السوق القديم،  كما استمع المحافظ للعاملين بالمحلات والبازارات بخليج نعمه واطمأن عن الحركة التجارية،  مشددا علي النظافة وعدم الضوضاء،  واتخاذ جميع اجراءات الحماية المدنية والحريق.
 
كما وجه رئيس قطاع خليج نعمه بعرض مقترح اقامة بعض الحفلات والأنشطة الترفيهية بالمسرح المكشوف بخليج نعمه لتنشيط الحركة السياحية واجتذاب اعداد كبيرة من وفود المدينة من المصرين والعرب والأجانب.
 
 
 
محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد البازارات (1)
محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد البازارات 
محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد البازارات (2)
محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد البازارات 
محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد البازارات (3)
محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد البازارات 
محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد البازارات (4)
محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد البازارات 

 


مدينة شرم الشيخ

تطوير منطقة السوق القديم

محلات

بازارات

سائحين

محافظ جنوب سيناء

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