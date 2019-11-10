صور.. محافظ جنوب سيناء ومدير الأمن يتفقدان السوق التجارى القديم وخليج نعمة

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير بمنطقة السوق القديم، كما استمع المحافظ للعاملين بالمحلات والبازارات بخليج نعمه واطمأن عن الحركة التجارية، مشددا علي النظافة وعدم الضوضاء، واتخاذ جميع اجراءات الحماية المدنية والحريق.

كما وجه رئيس قطاع خليج نعمه بعرض مقترح اقامة بعض الحفلات والأنشطة الترفيهية بالمسرح المكشوف بخليج نعمه لتنشيط الحركة السياحية واجتذاب اعداد كبيرة من وفود المدينة من المصرين والعرب والأجانب.