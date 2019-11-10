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صور.. طلاب التربية النوعية يفعلون بروتوكولا لتزيين محولات الكهرباء بكفر الشيخ

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:54 م
صور.. طلاب التربية النوعية يفعلون بروتوكولا لتزيين محولات الكهرباء بكفر الشيخ تزيين محولات الكهرباء بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شارك عدد من طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، في تزيين وتجميل أكشاك الكهرباء المتواجدة بالميادين والشوارع بمدينة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية بكفر الشيخ.

 وأكد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أنه تم توفير كافة الخامات والأدوات والمستلزمات الفنية؛ لمساعدة الطلاب في أعمال تجميل وتزيين أكشاك الكهرباء، تنفيذا لتوجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، ضمن البروتوكول الموقع بين مجلس مدينة كفر الشيخ وكلية التربية النوعية.

 وأضاف رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أن تلك الأعمال لاقت ترحبيا كبيرا من جانب المواطنين، خاصة أنها ساهمت في إضافة مظهر حضاري وجمالي لأكشاك الكهرباء في الشوارع بعد أن شوهها البعض بالكتابة عليها مما غير ملامحها، مشيداً بجهود طلاب كلية التربية النوعية في إضفاء المظهر الجمالي واللمسات الفنية علي أكشاك الكهرباء في شوارع المدينة، مؤكدا دور الفن في تغيير ثقافة المجتمع و نشر الجمال بالبيئية المحيطة.

 

تزيين محولات الكهرباء بكفر الشيخ (1)
تزيين محولات الكهرباء بكفر الشيخ 
تزيين محولات الكهرباء بكفر الشيخ (2)
تزيين محولات الكهرباء بكفر الشيخ 
تزيين محولات الكهرباء بكفر الشيخ (3)
تزيين محولات الكهرباء بكفر الشيخ 
تزيين محولات الكهرباء بكفر الشيخ (4)
تزيين محولات الكهرباء بكفر الشيخ 
تزيين محولات الكهرباء بكفر الشيخ (5)
تزيين محولات الكهرباء بكفر الشيخ 
تزيين محولات الكهرباء بكفر الشيخ (6)
تزيين محولات الكهرباء بكفر الشيخ 

كفر الشيخ

كلية التربية

كلية العلوم

جامعة كفر الشيخ

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فنون

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