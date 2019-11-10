صور.. طلاب التربية النوعية يفعلون بروتوكولا لتزيين محولات الكهرباء بكفر الشيخ

وأكد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أنه تم توفير كافة الخامات والأدوات والمستلزمات الفنية؛ لمساعدة الطلاب في أعمال تجميل وتزيين أكشاك الكهرباء، تنفيذا لتوجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، ضمن البروتوكول الموقع بين مجلس مدينة كفر الشيخ وكلية التربية النوعية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أن تلك الأعمال لاقت ترحبيا كبيرا من جانب المواطنين، خاصة أنها ساهمت في إضافة مظهر حضاري وجمالي لأكشاك الكهرباء في الشوارع بعد أن شوهها البعض بالكتابة عليها مما غير ملامحها، مشيداً بجهود طلاب كلية التربية النوعية في إضفاء المظهر الجمالي واللمسات الفنية علي أكشاك الكهرباء في شوارع المدينة، مؤكدا دور الفن في تغيير ثقافة المجتمع و نشر الجمال بالبيئية المحيطة.