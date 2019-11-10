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صور.. سكرتير عام محافظة مطروح يتفقد سير العمل ويراجع دفاتر الحضور بالمستشفى العام

الأحد، 10 نوفمبر 2019 04:09 م
صور.. سكرتير عام محافظة مطروح يتفقد سير العمل ويراجع دفاتر الحضور بالمستشفى العام سكرتير عام محافظة مطروح يتفقد المستشفى المركزى
مطروح – حسن مشالي

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أجرى المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح، اليوم الأحد، مروراً مفاجئا على مستشفى مطروح العام، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومدى التزام الأطباء والممرضات بالعمل، مع متابعة دفاتر الحضور والانصراف.

وتفقد سكرتير عام المحافظة، عدد من الأقسام بالمستشفى، من بينها الاستقبال وغرفة الأشعة ومركز الغسيل الكلوي، والاطمئنان من المرضى على عدم وجود شكاوى من توافر الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم،

وشدد أبو غنيمة، على ضرورة تكثيف أعمال النظافة بالعنابر والطرقات وحول مبانى المستشفى، مع توافر جميع الخدمات الطبية بالمستشفى على مدار الساعة.

رافق السكرتير العام، خلال الجولة على مستشفى مطروح العام، اللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد ومسئولى مديرية الصحة والدكتور حسن سالم مدير المستشفى.

سكرتير عام محافظة مطروح يتفقد العمل ويراجع دفاتر الحضور بالمستشفى العام (1)

سكرتير عام محافظة مطروح يتفقد العمل ويراجع دفاتر الحضور بالمستشفى العام

سكرتير عام محافظة مطروح يتفقد العمل ويراجع دفاتر الحضور بالمستشفى العام (2)

جولة المحاسب محمد ابو غنيمة داخل مستشفى مطروح العام

سكرتير عام محافظة مطروح يتفقد العمل ويراجع دفاتر الحضور بالمستشفى العام (3)

سكرتير محافظة مطروح يطمئن من المرضى على الخدمات المقدمة

سكرتير عام محافظة مطروح يتفقد العمل ويراجع دفاتر الحضور بالمستشفى العام (4)

سكرتير محافظة مطروح يتفقد المستشفى العام

سكرتير عام محافظة مطروح يتفقد العمل ويراجع دفاتر الحضور بالمستشفى العام (5)

الاطمئنان على المرضى بمستشفى مطروح العام 

 


مطروح

مستشفى مطروح العام

سكرتير عام محافظة مطروح

صحة مطروح

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