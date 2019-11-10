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صور.. حملة من شباب القنايات بالشرقية لتنظيف المقابر من الأعمال السحرية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 05:13 م
صور.. حملة من شباب القنايات بالشرقية لتنظيف المقابر من الأعمال السحرية الاعمال السحرية
الشرقية - إيمان مهنى

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بادر مجموعة من شباب مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، بحملة لتنظيف المقابر من القمامة، إلا أنهم عثروا على مئات الأسحار والأعمال السفلية.

وأكد الشباب المشاركين فى الحملة، أنهم أطلقوا دعوة لتنظيف المقابر، وانطلق المشاركون فى مجموعات بين المقابر، لتنظيف من القمامة والردش وغيرها، إلا أنهم وجدوا كميات كبيرة من الأعمال منها المعلق فى أكياس على الأشجار أو الموضوع بداخل القبور المفتوحة أو بجوارها، معظمها كانت على شكل لفافة بالأكياس وبداخلها حجاب ورقى وعليه كتابات ورسومات سفلية مذكور فيها أسماء بالأم، بالإضافة إلى العثور على ملابس يرجح أنها معقودة للأسحار، وكذلك حجر طوب موجود داخل قبر علية نقوش سحر.

وأضاف منسقو الحملة، أنهم جمعوا هذه الأسحار قاموا بوضعها فى قارورة من المياه وقام مشايخ بقراءة آيات فك السحر من القرآن الكريم عليها، وطالبوا من الأهالى بضرورة زيارة مقبرة عائلتهم حتى لو كل شهر لتنظيفها من هذه الظاهرة.

 

تنظيف المقابر من الأعمال السحرية (1)
 

 

تنظيف المقابر من الأعمال السحرية (2)
 

 

تنظيف المقابر من الأعمال السحرية (3)
 

 

تنظيف المقابر من الأعمال السحرية (4)
 

 


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تنظيف المقابر

القنايات

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