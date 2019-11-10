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صحيفة أمريكية: القاهرة مدينة الفن والعمارة والأنشطة الثقافية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 07:40 ص
صحيفة أمريكية: القاهرة مدينة الفن والعمارة والأنشطة الثقافية الأهرامات
أ ش أ

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وصفت صحيفة "نيويورك ديلى نيوز" الأمريكية القاهرة بأنها مدينة للفن والعمارة والأنشطة الثقافية، مستشهدة بوجود أهرامات الجيزة، وهى الآثار الوحيدة المتبقية فى قائمة عجائب الدنيا السبع فى العالم القديم، وأنها من المعالم الجذابة التى يجب مشاهدتها عند زيارة المحروسة.


وقالت الصحيفة - اليوم الأحد، فى إطار عرض ما تتميز به القاهرة ضمن أهم 23 مدينة حول العالم يجب على السائح زيارتها - إن الصباح المشمس الممتد فى نهار القاهرة، والأمسيات السعيدة المرحة ذات النسيم، يساعد الزائرين على استكشاف مدينة للفن والعمارة والأنشطة الثقافية، خاصة فى أشهر العطلات المقبلة عندما تبدأ درجات الحرارة فى الاعتدال.


وأضافت "القاهرة مدينة مليئة بالثقافة الغنية، وإذا كنت تبحث عن بعض الهدايا التذكارية للعودة بها إلى الوطن، فعليك بسوق خان الخليلي، وهو سوق عتيق فى الهواء الطلق مع معروضات أخرى مثل السلع الجلدية والملابس المطرزة والأعمال الخشبية المنحوتة يدويا.


الأهرامات

القاهرة

عجائب الدنيا

الفن

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