صحة الدقهلية: الكشف على أكثر من 5500 مولود فى مبادرة اكتشاف ضعاف السمع

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم الكشف على أكثر من 5500 مولود فى الأسبوع الأول للمبادرة الرئاسية لضعاف السمع من المواليد، كما تم تحويل حوالى 8 مواليد على مستوى المحافظة لمستشفى المنصورة العام الجديد (الدولى) لإجراء الفحوصات اللازمة لهم.

واوضح الدكتور سعد مكي، أن الأعداد العالمية للاشخاص المصابين بضعف السمع فى تزايد مستمر وهذا التزايد دفع الدولة إلى أخذ الإعاقة السمعية فى عين الاعتبار كأحد أولوياتها ، وذلك بتتبع أعداد المصابين بفقدان السمع حيث تعد الوقايه من ضعف السمع عن طريق الكشف المبكر بعد الولاده هى الاستراتيجيه الامثل للحد من مخاطر هذه الاعاقه وتعتبر من أهم الأساليب الوقائيه الأكثر فعالية على الإطلاق من أجل توفير حياة كريمة خالية من أى إعاقة سمعية للاطفال.