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"شينخوا" حول زيارة وفد صينى رفيع الستوى لمصر: شراكة استراتيجية شاملة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:46 ص
"شينخوا" حول زيارة وفد صينى رفيع الستوى لمصر: شراكة استراتيجية شاملة السفير الصينى بالقاهرة
كتبت رباب فتحى

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قالت وكالة "شينخوا" الصينية، تعليقا على زيارة وفد صينى رفيع المستوى، برئاسة رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى لحزب الشعب الصينى وانج يانج، إن الصين ومصر حولا علاقاتهما الثنائية فى عام 2014 إلى شراكة استراتيجية شاملة، مما فتح مجالًا أوسع للتعاون بين البلدين.

في عام 2016 ، تلقت العلاقات الثنائية دفعة أخرى، حيث وقع البلدان وثيقة مدتها خمس سنوات لتعزيز علاقاتهما.

وأوضحت الوكالة أن حجم التجارة بين مصر والصين بلغ 13.8 مليار دولار أمريكى عام 2018، تجاوز عدد الشركات الصينية العاملة فى مصر 1600 شركة باستثمارات إجمالية بلغت حوالى 7 مليارات دولار، مما خلق حوالى 30,000 وظيفة للمصريين المحليين.

وقال لى دونج المستشار الإعلامى لسفارة الصين بالقاهرة من ناحية أخرى، إن الزيارة تبدأ اليوم الأحد وتستمر 3 أيام، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والصين فى المجالات كافة.

وأوضح المستشار الإعلامى أن المباحثات ستركز على الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون العملى فى المجالات المختلفة، فى إطار مبادرة (الحزام والطريق)، موضحا أن هذه الزيارة تعد فرصة؛ لمناقشة تبادل الحضارات والثقافات بين الشعبين المصرى والصينى.

وأشار إلى أن زيارة يانج لمصر تأتى تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال.

 

 

 


العلاقات المصرية الصينية

السفير الصينى بالقاهرة

على عبد العال

البرلمان المصرى

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