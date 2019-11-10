شاهد.. قطر تغرق في شبر ميه..رياح شديدة وتوقف المولات بسبب الأمطار

شهدت مختلف أنحاء دولة قطر أمطار غزيرة ورياح شديدة ، نتج عنها غرق العديد من الشوارع والمراكز التجارية منها مول قطر في الدوحة ، وسقوط أشجار وواجهات خارجية .
وتسببت حالة الجو وزيادة سرعة الرياح وغزارة الأمطار في غلق العديد من المواقع والهيئات في الدوحة ، مع ارتفاع حالة الغبار وإنعدام الرؤية في الطرق السريعة والشوارع الرئيسية في المناطق الداخلية من قطر.
خرير في مول قطر الان#امطار_قطر pic.twitter.com/BT3GUoswcl— كويتي عتيج 🇰🇼 (@kuwaiitiq8) November 10, 2019
بمناسبة هالأجواء الجميله حاسبوا من نقع الماي 😅— علم قطر 🇶🇦 (@Qtrflag) November 10, 2019
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.#علم_قطر #امطار_قطر #امطار pic.twitter.com/HsCM8XqIdu
اهلنا في الوكره ، احذروا !— كويتي عتيج 🇰🇼 (@kuwaiitiq8) November 10, 2019
الله يحفظكم 🇶🇦 pic.twitter.com/5XYmSXTYB1
مبارك عليكم الحيا— عبدالله الوذين (@abqatar) November 10, 2019
اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب وانفع بها البلاد والعباد
#امطار_قطر pic.twitter.com/HPWYuzw5U7
الوضع الان في شمال #قطر وتحديداً في راس لفان— كويتي عتيج 🇰🇼 (@kuwaiitiq8) November 10, 2019
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اللهم اجعلها امطار خير على الحبيبة #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/8D7tar5yum
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