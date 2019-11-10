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شاهد.. إصابة 6 متنزهين بسبب سقوط 3 باراشوتات بمدينة خورفكان بالإمارات

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:40 ص
شاهد.. إصابة 6 متنزهين بسبب سقوط 3 باراشوتات بمدينة خورفكان بالإمارات سقوط باراشوت
كتب محمد جمال

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أصيب 6 متنزهين آسيويين بإصابات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، من جراء تعرضهم لحادث سقوط 3 «باراشوتات» مائية فى مدينة خورفكان، بسبب التقلبات الجوية التى تشهدها المدينة وهبوب الرياح، ما أدى إلى انفصال الحبل الذى كان يربط «الباراشوت» بالمركب وسقوط المتنزهين، حسمبا ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات شرطة المنطقة الشرقية بخورفكان، فى تمام الثانية بعد ظهر أمس، يفيد بسقوط عدد من المتنزهين أثناء استقلالهم عدداً من "الباراشوتات" المائية، وعلى الفور توجهت دوريات الشرطة والإسعاف الوطنى إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى خورفكان لتلقى الرعاية الصحية. وتهيب شرطة الشارقة بالشركات العاملة فى مجال السياحة التأكد من حالة الطقس قبل السماح للمتنزهين باستخدام "البراشوتات" أو المظلات الهوائية، لما لها من خطورة على حياة الأفراد.

 

وفى السياق، عبّر عادل النقبى وشريكه خالد النقبي، صاحبا مؤسسة المرجان للألعاب البحرية، عن خالص أمنياتهما بشفاء المصابين فى حادث سقوط آسيويين كانا يستقلان أحد "البراشوتات" التابعة لشركتهما، وأكد عادل، لـ"البيان"، أن الحادث وقع فجأة لحظة تغير أحوال الطقس عندما اشتدت الرياح فى ثوانٍ بعد أن كان الجو صحواً، ولم يتسنَّ للمسؤول فى عملية "الباراشوت" أن يتحكم فيه بسبب قوة الرياح التى أسفر عنها انفصال الحبال من القارب وسقوط المتنزهين. وأوضح أنه فور وصول أنباء عن الحادث، حرص على التوجه بسرعة إلى المستشفى للاطمئنان على صحة المتنزهين، وقال إن أحد المصابين تلقّى الرعاية الطبية اللازمة وغادر المستشفى، فى حين أن المصاب الآخر تعرّض لإصابة فى الذراع نتيجة سقوطه على نخلة، وما زال يتلقى العلاج اللازم فى المستشفى. وقال النقبى إن عمر الشركة يصل إلى نحو 13 سنة وهم حريصون على معايير الجودة واشتراطات السلامة، ويعتبر هذا الحادث الأول من نوعه الذى يسجَّل بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكداً أنهم سيحرصون على متابعة حالة الطقس والتعاميم الصادرة من الجهات المعنية فى سبيل الحفاظ على سلامة مرتادى الألعاب البحرية.


باراشوتات

خورفكان

الإمارات

الطقس

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