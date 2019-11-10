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سيلفى رباعى الفن اللبنانى مع جمهور موسم الرياض الأكثر تداولاً على مواقع التواصل

الأحد، 10 نوفمبر 2019 05:54 ص
سيلفى رباعى الفن اللبنانى مع جمهور موسم الرياض الأكثر تداولاً على مواقع التواصل فنانو لبنان
الرياض – إيمان حنا

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شهدت واحدة من أمسيات "ليالى الرياض العربية" ضمن فعاليات موسم الرياض، تواجد أربعة فنانين لبنانيين هم: ديانا حداد، وملحم زين، ونجوى كرم، وعاصى الحلانى، حيث تفاعل الحضور مع أبرز الأعمال التى قدمها الفنانون فى ليلة أطلق عليها "ليلة بيروت".
 
وبدأت الفنانة ديانا حداد الأمسية بغناء سلسلة من أغانيها المميزة قبل أن تغنى الأغنية الوطنية السعودية الشهيرة "أنت ملك"، ليتفاعل معها الجمهور بالإضاءات والأعلام التى زينت شاشات مسرح "أبو بكر سالم"، ليأتى بعدها الفنان ملحم زين ويقدم أيضاً باقة من أجمل أغانيه التى عرفها به جمهوره، وتلته شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم التى تلقت ترحيباً حاراً من الجماهير الحاضرة، وأدت وصلة طربية غنت من خلالها أغنية خاصة بالسعودية وأخرى بلبنان.
 
فيما بدأ الفنان عاصى الحلانى وصلته بأغنية طلب فيها من الفنانين الذين سبقوه مشاركته بها، وكانت أغنية تعكس كلماتها المحبة الكبيرة التى تجمع السعودية بلبنان، كما طلبت الفنانة نجوى كرم من زميلها عاصى الحلانى أخذ صورة تذكارية للفنانين الأربعة على المسرح مع الجمهور الحاضر، وهى لقطة السيلفى التى انتشر صداها فى مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بسبب العفوية الكبيرة التى جمعت الفنانين بجمهورهم.
 
يذكر أن موسم الرياض يقدم العديد من الأمسيات المميزة لكل زواره، بما يتناسب مع كل الأذواق، إذ دشن على صعيد الفن العربى أمسيات "ليالى الرياض العربية" لأبرز وأشهر الفنانين العرب، على مسارحه التى تتواجد فى منطقة "الرياض بوليفارد".

موسم الرياض

هيئة الترفيه

اخبار السعودية

عاصى الحلانى

ديانا حداد

نجوى كرم

ملحم زين

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