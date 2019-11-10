سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 01:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط عصابة سرقة الشقق بأسلوب "كسر الكالون" فى الشروق

الأحد، 10 نوفمبر 2019 01:11 م
سقوط عصابة سرقة الشقق بأسلوب "كسر الكالون" فى الشروق سرقة شقة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في

سرقة المساكن

بأسلوب " كسر الكالون " بالشروق، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لضباط قسم شرطة الشروق، مفادها أن كل من" م. خ"، 29 سنة، عاطل و"ش. ض. و" 24 سنة و "ك. ا" 39 سنة سائق، يكونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب " كسر الكالون " وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث .

ولإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكن ضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم ى ب ر 2589 ربع نقل بيضاء اللون" قيادة وملك الثالث " وبحوزتهم أجنة حديدية ، مفك حديدي والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.

وبمواجهتهم بما ورد من معلومات، وما أسفر عنه الضبط اعترفوا  بارتكاب 7 حوادث سرقة مسكن بذات الاسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدي عملائهم  " سيئ النية " كلا من" ر. ف. م" 28 صاحب محل صيانة أجهزة كهربائية، و"إ. ح. ص" 34 سنة صاحب محل صيانة أجهزة كهربائية وضبط بحوزتهما " 4 شاشة ،3 شاشة كمبيوتر ، 4 كمبيوتر بالكامل ، 7 جهاز لاب توب ، 5 تليفزيون ، رسيفر شاشة ، جهاز تابلت   ،  2  ثلاجة ، 2 باب غرفة ، غسالة   ، هاتف محمول، دراجة هوائية ، مشاية رياضية، أنبوبة أكسجين "، وأقروا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه من المجنى عليه الثالث على متطلباتهم الشخصية.


مباحث القاهرة

تشكيل عصابى

الشروق

جرائم سرقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرقابة على الصادرات تنذر 20 شركة بانتهاء صلاحية شهادات الجودة الخاصة بها

الرقابة على الصادرات تنذر 20 شركة بانتهاء صلاحية شهادات الجودة الخاصة بها

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ازاى تتجنب التعرض لـ"ماس كهربائي" بمنزلك.. تعرف على الخطوات × 12 معلومة

ازاى تتجنب التعرض لـ"ماس كهربائي" بمنزلك.. تعرف على الخطوات × 12 معلومة

سونج أسطورة الكاميرون يداعب المصريين عبر سوبر كورة: "اسمى سونج زيدان"

سونج أسطورة الكاميرون يداعب المصريين عبر سوبر كورة: "اسمى سونج زيدان"

هيئة الرقابة على الصادرات: "جنوط هيونداى إلنترا HD" غير مطابقة للمواصفات

هيئة الرقابة على الصادرات: "جنوط هيونداى إلنترا HD" غير مطابقة للمواصفات

الإسكان: بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعى غدا

الإسكان: بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعى غدا

"حماية المستهلك" يلزم الشركات بصيانة الأجهزة أثناء الإجازات والعطلات الرسمية

"حماية المستهلك" يلزم الشركات بصيانة الأجهزة أثناء الإجازات والعطلات الرسمية

وزير الداخلية يمنح السجناء زيارة استثنائية بمناسبة ذكرى المولد النبوي

وزير الداخلية يمنح السجناء زيارة استثنائية بمناسبة ذكرى المولد النبوي

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب كينيا منافس الفراعنة بتصفيات أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب كينيا منافس الفراعنة بتصفيات أفريقيا

فيديو.. مغربية عن تقبيل يد إيفانكا ترامب: تقليد متوارث عن الأجداد

فيديو.. مغربية عن تقبيل يد إيفانكا ترامب: تقليد متوارث عن الأجداد

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول اليوم ضد مانشستر سيتي

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول اليوم ضد مانشستر سيتي

"ميسى ميسى ميسى.. وحده ميسي".. "العبقرى" يقود برشلونة لاستعادة صدارة الدورى الإسبانى بهاتريك تاريخى.. "البرغوث" يعادل إنجاز رونالدو فى الليجا.. "ملك الركلات الحرة" يتفوق على 5 أندية أوروبية.. وفالفيردى مستمر

"ميسى ميسى ميسى.. وحده ميسي".. "العبقرى" يقود برشلونة لاستعادة صدارة الدورى الإسبانى بهاتريك تاريخى.. "البرغوث" يعادل إنجاز رونالدو فى الليجا.. "ملك الركلات الحرة" يتفوق على 5 أندية أوروبية.. وفالفيردى مستمر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة