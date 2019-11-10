سقوط عصابة سرقة الشقق بأسلوب "كسر الكالون" فى الشروق

كتب إيهاب المهندس

نجح رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب " كسر الكالون " بالشروق، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لضباط قسم شرطة الشروق، مفادها أن كل من" م. خ"، 29 سنة، عاطل و"ش. ض. و" 24 سنة و "ك. ا" 39 سنة سائق، يكونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب " كسر الكالون " وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث .

ولإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكن ضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم ى ب ر 2589 ربع نقل بيضاء اللون" قيادة وملك الثالث " وبحوزتهم أجنة حديدية ، مفك حديدي والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.

وبمواجهتهم بما ورد من معلومات، وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب 7 حوادث سرقة مسكن بذات الاسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدي عملائهم " سيئ النية " كلا من" ر. ف. م" 28 صاحب محل صيانة أجهزة كهربائية، و"إ. ح. ص" 34 سنة صاحب محل صيانة أجهزة كهربائية وضبط بحوزتهما " 4 شاشة ،3 شاشة كمبيوتر ، 4 كمبيوتر بالكامل ، 7 جهاز لاب توب ، 5 تليفزيون ، رسيفر شاشة ، جهاز تابلت ، 2 ثلاجة ، 2 باب غرفة ، غسالة ، هاتف محمول، دراجة هوائية ، مشاية رياضية، أنبوبة أكسجين "، وأقروا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه من المجنى عليه الثالث على متطلباتهم الشخصية.