سفير مصر فى بلجراد يلتقى وزير الطاقة والتعدين الصربى لبحث التعاون الثنائى

التقى السفير عمرو الجويلى، سفير مصر فى بلجراد وزير الطاقة والتعدين الصربى " ألكسندر أنتش"، لبحث فرص التعاون الثنائى فى مجال الطاقة.

واستعرض "الجويلى" خلال اللقاء المشروعات الكبيرة التى تقيمها مصر فى مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، لاسيما الشمسية، إضافة إلى الخطوات الهادفة لأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للغاز والطاقة الكهربائية.

ومن جانبه، أعرب وزير الطاقة والتعدين الصربى عن اهتمامه بتعزيز التعاون مع مصر فى إطار التحضير للجنة الاقتصادية المشتركة المقرر عقدها بين البلدين.

كما استعرض الاكتشافات الجديدة فى صربيا فى التعدين فى كل من "النحاس" و"اللثيوم"، وكذلك خطط بلاده للمشاركة فى خطوط أنابيب الغاز المسيل فى جنوب وشرق أوروبا.

هذا، وأكد الجانبان على أهمية تحفيز الشركات المتخصصة لدى الجانبين، خاصة من خلال مجلس الأعمال المشترك، للمشاركة فى المشروعات التى يتم إقامتها بالبلدين فى مجال الطاقة والتعدين.