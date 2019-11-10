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تحضيراً للجنة الاقتصادية المشتركة..

سفير مصر فى بلجراد يلتقى وزير الطاقة والتعدين الصربى لبحث التعاون الثنائى

الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:26 م
سفير مصر فى بلجراد يلتقى وزير الطاقة والتعدين الصربى لبحث التعاون الثنائى سفير مصر ببلجراد ووزير الطاقة والتعدين الصربى
كتب أحمد جمعة

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التقى السفير عمرو الجويلى، سفير مصر فى بلجراد وزير الطاقة والتعدين الصربى " ألكسندر أنتش"، لبحث فرص التعاون الثنائى فى مجال الطاقة. 
 
واستعرض "الجويلى" خلال اللقاء المشروعات الكبيرة التى تقيمها مصر فى مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، لاسيما الشمسية، إضافة إلى الخطوات الهادفة لأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للغاز والطاقة الكهربائية.
 
ومن جانبه، أعرب وزير الطاقة والتعدين الصربى عن اهتمامه بتعزيز التعاون مع مصر فى إطار التحضير للجنة الاقتصادية المشتركة المقرر عقدها بين البلدين.
 
كما استعرض الاكتشافات الجديدة فى صربيا فى التعدين فى كل من "النحاس" و"اللثيوم"، وكذلك خطط بلاده للمشاركة فى خطوط أنابيب الغاز المسيل فى جنوب وشرق أوروبا.
 
هذا، وأكد الجانبان على أهمية تحفيز الشركات المتخصصة لدى الجانبين، خاصة من خلال مجلس الأعمال المشترك، للمشاركة فى المشروعات التى يتم إقامتها بالبلدين فى مجال الطاقة والتعدين.
 
 
 
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