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سفير كازاخستان بالقاهرة فى ضيافة جمعية رجال الأعمال.. الخميس المقبل

الأحد، 10 نوفمبر 2019 07:00 ص
سفير كازاخستان بالقاهرة فى ضيافة جمعية رجال الأعمال.. الخميس المقبل على عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال
كتب هانى الحوتى

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تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين، سفير كازاخستان بالقاهرة "أرمان إيساجالييف" خلال مائدة مستديرة الخميس المقبل.

وقال محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال، أن اللقاء يهدف إلى التعرف على أهم إمكانيات السوق الكازاخستانى و فرص التعاون المشترك بين البلدين والترويج للصادرات المصرية.

وأضاف يوسف، ان اللقاء يأتى فى إطار حرص الجمعية فى دعم العلاقات الدولية وتعزيز التعاون التجارى والاقتصادى مع مختلف الدول والترويج لفرص الصادرات والاستثمارات المصرية.

وأشار المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال، أنه طبقاً للإحصائات فإن الصادرات المصرية لديها فرصة كبيرة للنمو فى السوق الكازاخستانية خاصة من الأدوية ومنتجات الملابس الجاهزة الخضروات والفاكهة، والرخام والسيراميك والمنتجات الكيماوية ومستحضرات التجميل والمنتجات البترولية والدهانات.

وأضاف يوسف، أن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين واعد خاصة وأن كازخستان تعد بالنسبة لرجال الأعمال المصريين بوابة لاقتصاديات الاتحاد الأوروآسيوى، الذى يضم كلًا من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وغيرها.


على عيسى

رجال الاعمال

جمعية رجال الاعمال

كزاخستان

السفير

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