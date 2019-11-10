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سعر اليورو اليوم الأحد.. و17.74 جنيه للشراء

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:55 ص
سعر اليورو اليوم الأحد.. و17.74 جنيه للشراء اليورو
كتبت – سماح حمدى

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ننشر أسعار اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأحد 10-11-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 17.74 جنيه للشراء.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

 

       

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.82 جنيه للشراء.

18.96 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.74 جنيه للشراء.

17.9   جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

17.79 جنيه للشراء.

17.93 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

17.73 جنيه للشراء.

18.02 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.79جنيه للشراء.

17.95جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.8 جنيه للشراء.

17.97 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.76 جنيه للشراء.

17.92 جنيه للبيع.


سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

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