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روسيا تعزز أنظمة الدفاع الجوى لتطوير قدراتها على تدمير الطائرات بدون طيار

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:55 ص
روسيا تعزز أنظمة الدفاع الجوى لتطوير قدراتها على تدمير الطائرات بدون طيار طائرات روسية ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)

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أعلن نائب قائد قوات الدفاع الصاروخى والجوى للقوات الجوية الروسية يورى جريخوف، أن أنظمة الدفاع الجوى تشهد تحديثات؛ لمواجهة التحديات الحالية التى تواجهها، وتطوير قدرتها على تدمير الطائرات دون طيار.

وقال جريخوف - فى تصريحات إذاعية، نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأحد، إن أنظمة الدفاع الجوى الروسية قادرة على مواجهة نطاق واسع من الطائرات بدون طيار، وأنها قيد التطوير وتعمل بفعالية إلى حد معقول.


وأوضح أن المعدات العسكرية لبلاده مطورة لتلبية المستجدات التى يفتعلها الخصم، مشيرا إلى أن نظام الدفاع الجوى الصاروخى (بانتسير) قادر فى الوقت الراهن على تدمير قذائف صاروخية وطائرات دون طيار.

 


روسيا

الطائرات بدون طيار

انظمه الدفاع الجوى

قذاف صاروخيه

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