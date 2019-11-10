رئيس مدينة إسنا يستعرض المشروعات الخدمية خلال الأيام الماضية × 44 معلومة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تم العمل وإنهاء عدد من الإنجازات بالقطاعات المختلفة بالمركز خلال الفترة الماضية لخدمة المواطنين بصورة أفضل، والتى شملت كل ما هو جديد في المشروعات القومية، والخطط التنموية التى تم الانتهاء منها والجارى العمل بها والخطط المقترحة بالمركز، وذلك فى إطار تحقيق هدف التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس مدينة إسنا أن الإنجازات التى تمت داخل المدينة خلال الفترة الماضية تشمل فى المشروعات القومية الإشراف وتذليل الصعاب للمشروعات القومية بنطاق المركز، وكذلك فى قطاعات الصحة والأمن والتعليم، وهى كما يلى:-

1. إنشاء مشروع الصرف الصحى بقرى النجوع وجارى العمل على قرى النمسا واصفون والشغب والحلة والدير

2. إحلال وتجديد شبكات المياه لقرية كومير باعتمادات 25 مليون جنيه تقريبا عن طريق مؤسسة مصر الخير.

3. تم الانتهاء من مشروع إنشاء مستشفى إسنا الجديدة باعتمادات 600 مليون جنيه تقريبا تمهيدا لافتتاحها من رئيس الجمهورية.

4. جارى العمل لإنشاء محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعى على مساحة 2500م2 وجارى مـد الخطوط الرئيسية للغاز.

5. جارى تركيب الخطوط والوصلات الفرعية للغاز الطبيعى داخل شوارع إسنا.

6. تم الانتهاء من محطة محولات الغريرة بإجمالى تكلفة 170 مليون جنيه.

7. جارى البدء فى عملية إنشاء محطة توليد كهرباء بمنطقة الهنادى بتكلفة 2 مليار و300 مليون دولار.

8. جارى إنشاء محطة تقوية كهرباء بمدينة إسنا باعتماد 55 مليون والجارى العمل بها

9. جارى انشاء محطة تقوية كهرباء بقرية الدير باعتماد مالى قدره 75 مليون

10. جارى العمل من خلال الخطة الطموحة لوزارة الكهرباء بتزويد مركز اسنا بمحولات جهد عال وتركيب شبكة كابلات أرضية

11. جارى العمل على التحول الرقمى ( وتركيب خطوط الفيبر ) والتى تقوم بتزويد الخدمة العامة للمصالح الحكومية بجانب المدارس التعليمية.

12. فى قطاع الصحة جارى العمل فى تحويل الجناح الغربى لمستشفى إسنا المركزى إلى معهد فنى صحى.

13. جارى انشاء مستشفى قلوب الأجنة بعزبة صالح بمعرفة جمعية أم القرى الخيرية فى إطار توجهات الدولة فى استخدام الأصول الغير مستغله.

14. تم تطوير عدد ( 8 ) وحدات صحية بقرى الكيمان أصفون والزنيقة والحلة وأبوزعفة وبويل والمساوية.

15. تم الانتهاء من تطوير وحدة طب الأسرة بالدير بمعرفه مؤسسة هيرمس الاقتصادية.

16. تطوير وحدة إسعاف الشغب وإسنا،إحلال وتجديد وحدة إسعاف الكيمان.

17. تم إنشاء وحدة إسعاف سريع بالجهود الذاتية بقرية الدير وقرية أصفون.

18. فى قطاع الأمن تم الانتهاء من إنشاء وحدة إطفاء بالجهود الذاتية بقرية أصفون وتم تشغليها.

19. تم الانتهاء من إنشاء وحدة إطفاء المساوية وتم تشغليها.

20. تم الانتهاء من إنشاء وحدة إطفاء الغريرة بقرية الكيمان وتم تشغليها.

21. تم إنشاء نقطة شرطة إسنا قبلى بقرية النمسا.

22. تم الانتهاء من إنشاء مبنى سجل مدنى بالجهود الذاتية بأصفون وتم افتتاحه

23. تم الانتهاء من إنشاء سجل مدنى اسنا الجديد وجارى افتتاحه.

24. فى قطاع التعليم شملت المدارس التى تم إنشائها وتوسعتها وتعليتها إنشاء مدرسة المعلات الإعدادية المشتركة

25. إنشاء مدرسة ساحل القرايا الإعدادية

26. إنشاء مدرسة توماس وعافية 2 الإعدادية

27. إنشاء مدرسة توماس وعافية 3 الإعدادية

28. إنشاء مدرسة كومير للتعليم الاساسي

29. إنشاء مدرسة طفنيس الابتدائية

30. إنشاء مدرسة المعلا الابتدائية

31. توسعة مدرسة نجع عزيز للتعليم الأساسي

32. توسعة مدرسة النمسا الإعدادية

33. توسعة مدرسة أصفون للتعليم الاساسي

34. توسعة مدرسة العطلات الابتدائية

35. توسعة مدرسة السيد عبد المنعم رياض ب المشتركة

36. توسعة مدرسة الشهيد صلاح الدين نوبى ب بالمعلا

37. توسعة مدرسة الشهيد عبد المجيد الجيلانى ب

38. توسعة مدرسة ناصر الإعدادية بنين

39. توسعة مدرسة الترعة للتعليم الاساسى الجديدة

40. إحلال وتجديد مدرسة الترعة الاعدادية

41. إحلال وتجديد مدرسة الغريرة الاعدادية بنات

42. تعلية مدرسة السلام بالدبابية للتعليم الاساسي

43. تعلية مدرسة توماس وعافية 1

44. إنشاء 4 ورش مدرسة اسنا الصناعية بنين