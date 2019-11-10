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رئيس النمسا السابق: الحكومة الجديدة ستبدأ عملها قبل عطلة عيد الميلاد

الأحد، 10 نوفمبر 2019 01:29 ص
رئيس النمسا السابق: الحكومة الجديدة ستبدأ عملها قبل عطلة عيد الميلاد الرئيس النمساوى السابق الدكتور هاينز فيشر
أ ش أ

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 توقع الرئيس النمساوى السابق الدكتور هاينز فيشر أن تبدأ الحكومة النمساوية الجديدة عملها قبل حلول عيد الميلاد المقبل، وأن تتكون من تحالف ناجح يجمع حزبى الشعب والخضر.

وقال فيشر ، فى تصريح اليوم السبت ، إن تحالف حزبى الشعب والخضر هو الأفضل بالنسبة للنمسا فى هذه المرحلة، مقارنة بالتحالف السابق بين حزبى الشعب والحرية، مشيرا إلى أن رئيس حزب الشعب سباستيان كورتس أذكى من أن يكرر التحالف السابق مع حزب الحرية الذى تسبب فى أزمات وفضائح سياسية.


وأوضح أنه لا يزال هناك أشخاص يعتقدون أن هذا التحالف بين الحزبين مستحيل، ولكن تقديرى هو أن هذا التحالف قادم بقوة ، وهو أفضل وأسهل تحالف حزبى يستطيع الفوز بالأغلبية فى المجلس الوطنى (البرلمان).


وقال إنه لأول مرة تتاح لحزب الخضر الفرصة للانضمام إلى الحكومة، ويجب الاستفادة من هذه الفرصة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك "تطرف" فى هذه الحكومة، ومن المرجح أن يظل التعامل مع اللاجئين بشكل صارم.


هاينز فيشر

الحكومة

اللاجئين

حزب الشعب

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