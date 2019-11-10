خطة التعليم لرفع معدلات ميكنة أعمال امتحانات الثانوية العامة × 7 معلومات

كتب ــ محمود طه حسين

تحاول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تقليل العامل البشرى فى جميع الخدمات التى تقدم للطلاب وأولياء الأمور، من خلال ميكنة واعتماد الأنظمة الإلكترونية، "اليوم السابع" يقدم فى 7 معلومات خطة الوزارة لميكنة أعمال الامتحانات فى الثانوية العامة.

1ـ رفع معدلات الأعمال المميكنة فى امتحانات الثانوية العامة، لتصل إلى 90% خلال العام الجارى.

2ـ التصحيح فى الثانوية المعدلة بالصفين الأول والثانى الثانوى أصبح إلكترونيا.

3ـ عقد امتحانات إلكترونية على التابلت لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى.

4ـ وصول أسئلة الثانوية المعدلة على التابلت للطلاب شكل إلكترونى داخل اللجان دون تدخل أى عامل بشرى.

5ـ التقدم لأعمال الامتحانات للأعضاء الذين يتم اختيارهم للعمل رؤساء لجان ومراقبين وملاحظين ومقدرى درجات يتم بشكل إلكترونى.

6ـ رصد الدرجات داخل الكنترولات وملء وتسجيل البيانات.

7ـ تسجيل استمارات التقدم للامتحانات من قبل الطلاب يتم إلكترونيا.