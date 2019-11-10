سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حمامة تسرق زهور الخشخاش وتبنى عشا عند قبر الجندى المجهول فى أستراليا

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:52 ص
حمامة تسرق زهور الخشخاش وتبنى عشا عند قبر الجندى المجهول فى أستراليا قبر الجندى المجهول بأستراليا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سرقت حمامة زهور الخشخاش من قبر الجندى المجهول عند النصب التذكارى الوطنى بالعاصمة الأسترالية كانبيرا واستخدمته فى بناء عش ملون فى المكان مع اقتراب إحياء يوم الذكرى تكريما للجنود الذين سقطوا فى الحرب العالمية الأولى.

وذكرت صحيفة (وست أستراليان) أن الحمامة شيدت العش بالزهور الحمراء تحت ضوء ناعم يتسلل من نافذة زجاج ملون فى النصب التذكارى.

وزهرة الخشخاش رمز تستخدمه دول الكومنولث عرفانا بالتضحية التى قدمها أفراد القوات المسلحة الذين لقوا حتفهم وهم يؤدون الواجب. ويحل يوم ذكرى الجنود القتلى فى الحرب العالمية الأولى غدا الموافق 11 نوفمبر.

 

 

 


حمامة

قبر الجندى المجهول

أستراليا

الحرب العالمية الأولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب كينيا منافس الفراعنة بتصفيات أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب كينيا منافس الفراعنة بتصفيات أفريقيا

فيديو.. مغربية عن تقبيل يد إيفانكا ترامب: تقليد متوارث عن الأجداد

فيديو.. مغربية عن تقبيل يد إيفانكا ترامب: تقليد متوارث عن الأجداد

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول اليوم ضد مانشستر سيتي

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول اليوم ضد مانشستر سيتي

"ميسى ميسى ميسى.. وحده ميسي".. "العبقرى" يقود برشلونة لاستعادة صدارة الدورى الإسبانى بهاتريك تاريخى.. "البرغوث" يعادل إنجاز رونالدو فى الليجا.. "ملك الركلات الحرة" يتفوق على 5 أندية أوروبية.. وفالفيردى مستمر

"ميسى ميسى ميسى.. وحده ميسي".. "العبقرى" يقود برشلونة لاستعادة صدارة الدورى الإسبانى بهاتريك تاريخى.. "البرغوث" يعادل إنجاز رونالدو فى الليجا.. "ملك الركلات الحرة" يتفوق على 5 أندية أوروبية.. وفالفيردى مستمر

الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ميسي "ملك الركلات الحرة" يتفوق على 5 أندية فى أوروبا.. فيديو

ميسي "ملك الركلات الحرة" يتفوق على 5 أندية فى أوروبا.. فيديو

المالية: 63% من الوحدات الحكومية طبقت صرف الحد الأدنى للأجور فى أكتوبر

المالية: 63% من الوحدات الحكومية طبقت صرف الحد الأدنى للأجور فى أكتوبر

استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019 فى مصر

استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019 فى مصر

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 10-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 10-11-2019

ميسي العبقري يتصدر عناوين صحافة إسبانيا بعد هاتريك سيلتا فيجو.. صور

ميسي العبقري يتصدر عناوين صحافة إسبانيا بعد هاتريك سيلتا فيجو.. صور

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى الأردنى " فجر الشرق 1 "

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى الأردنى " فجر الشرق 1 "

المعارضة التركية تهاجم أردوغان: نخجل من العيش مع رئيس يصم أذنيه عن الفقراء

المعارضة التركية تهاجم أردوغان: نخجل من العيش مع رئيس يصم أذنيه عن الفقراء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة