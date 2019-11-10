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حصر متأخرات وحدات إدارية ببرج بكفرالشيخ واعتماد 578 ألف جنيه لترميم ميدانين

الأحد، 10 نوفمبر 2019 06:51 م
حصر متأخرات وحدات إدارية ببرج بكفرالشيخ واعتماد 578 ألف جنيه لترميم ميدانين الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه،  محافظ كفرالشيخ، إنه تم فحص سجلات التحصيل الخاصة بالوحدات الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بشأن برج الاحرار بمدينة كفر الشيخ، وتم إخطارها بسرعة سداد المستحقة عليهم خلال 15 يومًا وإلا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية، مؤكدًا أن 3 حالات سدت 629,500 ألف جنيه، وبلغ إجمالى الحالات التى قامت بسداد قيمة الـ 30% وعليها أقساط متأخرة، وتم إخطارها بسرعة سداد المتأخرات المستحقة عليها خلال 15 يومًا، ولم تلتزم بالسداد 3 حالات بمبلغ 2,771000 مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامات التأخير المستحقة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، بلغ إجمالى الحالات التى تم إخطارها بسرعة السداد قيمة الـ 30% والمتأخرات المستحقة عليهم خلال 15 يومًا وإلا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية، ولم تلتزم بالسداد، وهم 3 حالات بإجمالى 4,452,500 مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامات التأخير المستحقة، وذلك طبقًا لأحكام المادة 8 من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية، مكلفًا الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، بعدم التعامل مع الوحدات الادارية التى لم يلتزم الراسى عليهم بسداد نسبة الـ 30% والأقساط المستحقة، وكذلك المتأخر عليهم قسطين فأكثر عليهم.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه أصدر القرار رقم 18940 لسنة 2019، بتخصيص مساحة 750متر مربع أرض فضاء غير محيزة، وغير مقررة الرى والصرف، أملاك دولة، لإقامة محطة صرف صحى لقرية الحماد التابعة للوحدة المحلية لقرية الشهابية بمدينه بلطيم، وأنه وافق على تخصيص مبلغ 578 ألف جنيه، لتنفيذ أعمال تطوير ميدانى أبو المكارم، وتم تقدير قيمة المقايسات المطلوبة بمعرفة الإدارة الهندسية بمدينة فوه، بمبلغ 274 ألف جنيه، تكلفة أعمال ميدان القنائى، ومبلغ 304 ألف جنيه، تكلفة أعمال ميدان أبو المكارم، بإجمالى 578 ألف جنيه.


وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه قرر ترميم الدور الثالث علوى بمستشفى الصدر بكفر الشيخ، بالإضافة إلى ترميم جميع الحمامات بالمستشفى، بناءً على تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، تم عمل المقايسة التقديرية لعملية ترميم الدور الثالث علوى بمستشفى الصدر بكفر الشيخ، وتم تحويل قيمة الارتباط المالى للعملية من الشئون الصحية بكفر الشيخ إلى مديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ.


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

صرف صحي

شئون صحية

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