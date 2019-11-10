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"حساب المواطن" بالسعودية يحسم الجدل بشأن أحقية البنوك تحصيل الأقساط من الدعم

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:58 م
"حساب المواطن" بالسعودية يحسم الجدل بشأن أحقية البنوك تحصيل الأقساط من الدعم برنامج حساب المواطن بالسعودية
كتب وكالات

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أوضح برنامج حساب المواطن بالسعودية، الأحد، أنه لا يحق للبنوك تحصيل أية متأخرات أو سداد أقساط من قيمة الدعم، جاء ذلك ردًا على شكوى أحد المستفيدين، عبر الحساب الرسمى للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وأكد برنامج حساب المواطن، بحسب موقع صحيفة "أنحاء السعودية"، أنه “لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفى حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد”.

وكان البرنامج قد أودع صباح اليوم 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق فى هذه الدفعة 84% ليتجاوزعددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالى التعويضات المدفوعة بأثر رجعى عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالى ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

 


حساب المواطن بالسعودية

أخبار السعودية

الاقتصاد السعودى

البنوك

تحصيل الأقساط

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