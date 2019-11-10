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حساب المواطن: إيداع 2.6 مليار ريال لـ12.6 مليون مستفيد وتابع لشهر نوفمبر

الأحد، 10 نوفمبر 2019 06:04 م
حساب المواطن: إيداع 2.6 مليار ريال لـ12.6 مليون مستفيد وتابع لشهر نوفمبر حساب المواطن - أرشيفية
وكالات

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أودع برنامج حساب المواطن ، فى المملكة العربية السعودية، اليوم، الأحد، 2.6 مليار ريال، مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
 
وبلغت نسبة المستفيدين المستوفين فى برنامج حساب المواطن ، لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم 12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
 
وذكر المتحدث باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بنحو (+0.5%) عن الدفعة السابقة ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد، مشيراً إلى أن 51% من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 962 ريال للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم نحو 2.3 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 60%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر نوفمبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.
 
وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزاً عددهن 801 ألف مستفيدة، وشكل المستقلين في دفعة شهر نوفمبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 746 ألف مستفيد، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى

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