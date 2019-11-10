حبس مشرف الانتاج المتهم بسرقة محتويات خزينة مصنع بمدينة 6 أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة فى مدينة 6 أكتوبر، بحبس مشرف إنتاج بأحد المصانع، لاتهامه بسرقة محتويات خزينة المصنع بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

انتقل المقدم محمد داود ، رئيس مباحث ثان أكتوبر، إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهول سرق 6 دفاتر شيكات ومبلغ مالي عن طريق كسر الخزينة، بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، مشرف إنتاج بالمصنع، مقيم بمنشأة القناطر بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مضيفا أنه عقب انتهاء ورديته وخروجه من المصنع تسلل مرة أخرى للاختباء داخل المصنع لحين انتهاء الوردية الثانية، ثم توجه لورشة الصيانة وأحضر قاطع كهربائى، وقام بقطع مفصلات الخزينة، واستولى منها على المسروقات وفر هارباً عن طريق باب البضائع، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى، وأضاف بقيامه بالتخلص من دفاتر الشيكات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها المتقدم .