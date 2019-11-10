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حبس عاطلين بتهمة سرقة طالب فى الزيتون بعد وضع مخدر

الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:05 م
حبس عاطلين بتهمة سرقة طالب فى الزيتون بعد وضع مخدر كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة الزيتون،  بحبس عاطلين  4 أيام على ذمة التحقيق،  بتهمة سرقة  طالب بعد وضع مخدر مع بسكويت له حتى فقد الوعى .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من مباحث قسم شرطة الزيتون، بتمكن القوات من ضبط"م. م. ط" 61 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 37 قضية، و"ا. م. م" 21 سنة عاطل، اثناء استقلالهما السيارة رقم أ ى ج 2372 " قيادة الأول ـ غير مبلغ بسرقتها " وبحوزتهما المضبوطات "هاتف محمول ماركة سامسونج، مشغولات فضية عبارة عن ( 3 خواتم، سلسلة، أنسيال )، فيزا كارد، خلاط كهربائى، حقيبة بداخلها كمية من الملابس" مجهولى المصدر.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وأقرا بسابقة تعرفهما على "ع". ع. ع" 23 سنة طالب، ويحمل جنسيه احدى الدول الأجنبية من خلال موقع على شبكة الإنترنت فاختمرت فى ذهنهما فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك اتفقا معه على التقابل بمسكنه، وعقب وصولهما قدما له بسكويت مخلوطة من مسحوق من عقار الابتريل المخدر حتى فقد الوعى واستوليا على المسروقات المشار إليها ولاذا بالفرار.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات، واتهمهما بالسرقة، واقر بانه كان فى سبيله للإبلاغ، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة، وتطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.

 

 

 

 


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

الزيتون

سرقة طالب

جرائم الانترنت

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