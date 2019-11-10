أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية والبيضاء فى البدرشين بسبب خلافات أسرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص من عائلة واحدة، بسبب خلافات أسرية فى البدرشين ، مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة اثنين أخرين، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شخص وإصابة اثنين، بسبب خلافات عائلية بين عدد من الأشخاص، سيطر رجال المباحث على المشاجرة، وضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.