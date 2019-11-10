جيش الكونغو يقتل قائد جناح منشق عن ميليشيا الهوتو

رويترز

قال جيش الكونغو، اليوم الأحد، إنه قتل قائد جناح منشق عن ميليشيا الهوتو في شرق البلاد المضطرب بعد شهرين من قيامه بقتل زعيم الجناح الرئيسى

وقاد جوفينال موسابيمانا جناحا منشقا عن القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وهي جماعة أسسها مسؤولون من الهوتو فروا من رواندا بعد تنسيق الإبادة الجماعية التى وقعت فى عام 1990.

ويعد مقتله أحدث ضربة للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا التي ضعفت في السنوات الأخيرة بسبب اعتقال عدد من قادتها والضغط العسكرى عليها من القوات المسلحة لجمهورية الكونجو الديمقراطية والميليشيات الأخرى.

وقال المتحدث باسم جيش الكونجو جيلاومي نجيكي إن الجيش "حيد قائدا راديكاليا آخر للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا يوم السبت 9 من نوفمبر في الساعة 1400".

وأضاف المتحدث أن موسابيمانا الذي كان يلقب يجان مايكل أفريكا قتل مع أربعة من حراسه بعد معركة عنيفة بالرصاص في بينزا في نورث كيفو قرب الحدود الأوغندية.

وكان جيش الكونجو قد قتل سيلفستر موداكومارا زعيم الجناح الرئيسي للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا يوم 18 سبتمبر .

وقال وزير خارجية رواندا أوليفييه ندوهونجيريهي إن قوات موسابيمانا مسؤولة عن هحوم دام عبر الحدود في أكتوبر في منطقة جبلية لقي فيه ثمانية أشخاص حتفهم.

وقال لرويترز في اتصال هاتفي "هذا عمل من أعمال العدالة".