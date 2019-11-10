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جهاز الشروق: الانتهاء من تنفيذ حضانة على مساحة (2400م2) بمشروع سكن مصر بالمدينة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:05 م
جهاز الشروق: الانتهاء من تنفيذ حضانة على مساحة (2400م2) بمشروع سكن مصر بالمدينة المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من تنفيذ حضانة أطفال على مساحة (2400م2)، بمنطقة خدمات مشروع سكن مصر بمدينة الشروق.
 
وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي، أنه تم تنفيذ المشروع بجودة عالية في التشطيبات، وذلك ضمن خطة العام المالي 2019/2020، ويتكون المشروع من  مبنى (6 فصول مراحل مختلفة + منطقة ألعاب أطفال)، وكان من المقرر الانتهاء منها نهاية العام الجارى، لتكون إضافة جديدة لنشاط الحضانات بمدينة الشروق.
 
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ طرح 36 قطعة أرض استثمارية بنفس المجال، بنظام طرح الأراضي وفق الآلية الجديدة للطرح، بالإضافة لـ7 حضانات تعمل بالفعل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد 5 حضانات تعمل عن طريق المستثمرين بالمدينة، بهدف تلبية احتياجات سكان مدينة الشروق.

جهاز تنمية مدينة الشروق

مدينة الشروق

الإسكان

وزاره الاسكان

المدن الجديده

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