تواريخ هامة ارتبطت بمحاكمة 44 متهما بالانضمام لداعش.. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

أوشكت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان بتهمة الانضمام لداعش، بعد الانتهاء من مرافعة النيابة وتوجد تواريخ هامة مرتبطة بالدعوى منها .

1 ـ "10 مارس 2019"، يشير لتاريخ أولى جلسات محاكمة المتهمين.

2 ـ "20 مارس 2019"، ويشير لتاريخ جلسة تلاوة أمر إحالة المتهمين لتعذر حضور جميع المتهمين فى أولى الجلسات.

3 ـ "24 مايو 2019"، ويشير لأولى جلسات فض أحراز القضية، وضمت فيديوهات لأشخاص يتدربون على استخدام الأسلحة، ومقاطع عن حروب العصابات، فلم وثائقي عن تنظيم داعش وداخله حديث للبغدادى.

4 ـ "17 أغسطس 2019"، ويشير لأولى جلسات سماع الشهود وأول من استمعت لهم المحكمة أقوال مجرى التحريات وأشتار إلى أن المتهمين خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية ولكنهم لم يتمكنوا بسبب الضربات الأمنية الاستباقية.

5 ـ "28 أكتوبر 2019"، ويشير لجلسة سماع مرافعة النيابة وطالبت خلالها توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.