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تناول الدقيق الأبيض يسبب أضرارا كثيرة أبرزها السرطان

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:00 ص
تناول الدقيق الأبيض يسبب أضرارا كثيرة أبرزها السرطان الدقيق الابيض
فاطمة ياسر

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يطلق على الدقيق "السم الأبيض" كناية عن مخاطره التى يتعرض لها الإنسان، ويتم استخدام الدقيق الأبيض فى البيتزا والمعجنات والمكرونة، وجميع هذه الأطعمة تحتوى على سعرات حرارية عالية، وهذا يؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان على المدى البعيد لأنه من الأطعمة غير الغنية بالعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم.

وخلال التقرير التالى سنتعرف على الأضرار الصحية التى يتعرض لها الأشخاص الذين يكثرون من تناول الدقيقة الأبيض، وذلك وفقا لموقعhealthline .

الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالدقيق الأبيض تتسبب فى التعرض لمشاكل فى المعدة، وتزيد من التأثر للإصابة بالعسر الهضمى ولها تأثير سلبى على الجهاز الهضمى، كما أن تناول الأطعمة الغنية بالدقيق الأبيض يتسبب فى شعورك بالجوع لأنها لا تشعرك بالشبع الملحوظ، وهذا الأمر يزيد من فرص إصابتك بالسمنة وزيادة الوزن.

كما أوضحت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن الإسراف فى تناول الأطعمة الغنية بالدقيق الأبيض يتسبب فى الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم، وحدوث مشاكل فى القلب كالتعرض لانسداد الشرايين، وأيضا ارتفاع نسبة السكر بالدم.

ويتعرض الشخص الذى يتناول الدقيق الأبيض بكثرة للإصابة بالسرطان، فالدقيق الأبيض يساهم فى نشاط الخلايا السرطانية فى الجسم، وأيضا زيادة فرص الإصابة بالقولون العصبى والانتفاخ والعسر الهضمى، ولذا عليك التقليل من تناولك لهذا السم.


الدقيق الابيض

اضرار الدقيق الابيض

مخاطر الدقيق الابيض

السرطان

الاصابه بالسرطان

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