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تفاوت أسعار الأسماك بدمياط.. الجران 35 جنيها والبورى 50 والبلطى 25 والدنيس 100

الأحد، 10 نوفمبر 2019 05:09 م
تفاوت أسعار الأسماك بدمياط.. الجران 35 جنيها والبورى 50 والبلطى 25 والدنيس 100 الأسماك
دمياط معتز الشربينى

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شهدت أسعار الأسماك فى دمياط تراجعا ملحوظا فى أغلب الأنواع المعروضة بالأسواق حيث سجلت أسعار الأسماك بمختلف أنواعها تفاوتا ملحوظا بما يتناسب مع المستهلك.

وتراوحت أسعار أسماك الجران ما بين 35، 45،50 جنيها وتراوحت أسعار البلطى القلى 25،30،35 جنيها، وبلغ سعر الشبار الأخضر 40جنيها، وتراوح سعر السردين ممتاز 50،60جنيها، واسماك البورى ما بين 50:60جنيها، الجران مبطرخ 60:80جنيها، بورى مبطرخ 140جنيها وبلغ سعر أسماك القاروص 50جنيها، واللوت 70جنيها، دنيس 100جنيه.

كما بلغ سعر السهيلى 100جنيها للكيلو جرام، وبلغ سعر السهيلى الممتاز 140جنيها، كما تراوح سعر الجمبرى ما بين 150:80 جنيها للكيلو جرام، والكابوربا من 35 : 50 جنيها للكيلو جرام، وبلغ سعر الهليلى درجه اولى 80جنيها للكيلو جرام والجمبرى بلدى كبير 160 جنيها للكيلوجرام كما تراوحت اسعار الفسيخ من 60: 100جنيه للكيلو جرام.

 

أسماك دمياط (1)
 

 

أسماك دمياط (2)
 

 

أسماك دمياط (3)
 

 

أسماك دمياط (4)
 

 


اسماك دمياط

سوق الاسماك

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دمياط

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