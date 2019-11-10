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الأحد، 10 نوفمبر 2019 06:24 م
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تفاصيل انهيار واجهة مبنى فى الدمام بالسعودية وإصابة 13 شخصاً.. فيديو

الأحد، 10 نوفمبر 2019 06:24 م
تفاصيل انهيار واجهة مبنى فى الدمام بالسعودية وإصابة 13 شخصاً.. فيديو المبنى بعد انهياره
كتب هيثم سلامة

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أكدت هيئة الدفاع المدنى السعودنى، أنها تابعت حادث انهيار جزئى لواجهة مبنى سكنى بحى الفاخرية، أصيب خلاله 13 شخصا.

وتداول مغردون فيديو لانهيار المبنى وسط وجود قوات الأمن، وتضرر عدد من السيارات والمبانى المجاورة. 

ذكر الدفاع المدنى السعودى عبر تويتر، :"أنه قد باشر مدني الدمام حادث انهيار جزئي لواجهة مبنى سكني بحي الفاخرية نتج عنه إصابة ١٣ شخصا تم نقلهم جميعاً للمستشفى من قبل الهلال الأحمر والمواطنين".

الدفاع المدنى السعودى
الدفاع المدنى السعودى

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهرانى،  لجريدة "سبق" السعودية،  إن مركز القيادة والتوجيه بُلغ عند الساعة الثانية صباحاً عن انهيار جزئي في مبنى سكني بحي الفاخرية بالدمام، ونتج عن الحادث تضرُّر لبعض المباني والمركبات المجاورة، وإصابة 13 شخصاً بإصابات ما بين بسيطة وهلع وخوف تمّ نقلهم جميعاً للمستشفى من قِبل الهلال الأحمر والمواطنين قبل وصول الدفاع المدني، ومازال التحقيق جارياً لمعرفة أسباب الحادث.

ومن جانب أخر ، تداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو يظهر حجم الأضرار التي لحقت المبنى السكني من جراء الانهيار.


الدمام

السعودية

الدفاع المدنى السعودى

حى الفاخرية

سقوط مبنى

انهيار مبنى

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