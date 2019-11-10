تعرف على مميزات السخان الشمسى لخفض قيمة فاتورة الكهرباء × 8 معلومات

للسخان الشمسي عدة مميزات من أهمها توفير الطاقة الكهربائية المستخدمة بدلاً من الاعتماد على السخانات الكهربائية، ويرصد اليوم السابع لقرائه أهم مميزات السخان الشمسى لخفض قيمة فاتورة الكهرباء فى 8 معلومات:
1- يتميز السخان الشمسى بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.
2ـ يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.
3ـ لا ينبعث منه أى ضوضاء أو أضرار.
4ـ يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام الغاز والكهرباء.
5ـ توفير الماء الساخن ليلاً ونهارًا حتى عند انقطاع التيار الكهربائى.
6ـ يحافظ على الشكل الداخلى بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.
7ـ يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات (حمامات ومطابخ) لأكثر من شقة.
8ـ يوجد سعات مختلفة لسخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.
1- يتميز السخان الشمسى بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.
2ـ يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.
3ـ لا ينبعث منه أى ضوضاء أو أضرار.
4ـ يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام الغاز والكهرباء.
5ـ توفير الماء الساخن ليلاً ونهارًا حتى عند انقطاع التيار الكهربائى.
6ـ يحافظ على الشكل الداخلى بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.
7ـ يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات (حمامات ومطابخ) لأكثر من شقة.
8ـ يوجد سعات مختلفة لسخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.
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