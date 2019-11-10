سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 06:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على مميزات السخان الشمسى لخفض قيمة فاتورة الكهرباء × 8 معلومات

الأحد، 10 نوفمبر 2019 06:30 ص
تعرف على مميزات السخان الشمسى لخفض قيمة فاتورة الكهرباء × 8 معلومات لوحات شمسية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
للسخان الشمسي عدة مميزات من أهمها توفير الطاقة الكهربائية المستخدمة بدلاً من الاعتماد على السخانات الكهربائية، ويرصد اليوم السابع لقرائه أهم مميزات السخان الشمسى لخفض قيمة فاتورة الكهرباء فى 8 معلومات:

1- يتميز السخان الشمسى بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

2ـ يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.

3ـ لا ينبعث منه أى ضوضاء أو أضرار.

4ـ يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام الغاز والكهرباء.

5ـ توفير الماء الساخن ليلاً ونهارًا حتى عند انقطاع التيار الكهربائى.

6ـ يحافظ على الشكل الداخلى بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.

7ـ يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات (حمامات ومطابخ) لأكثر من شقة.

8ـ يوجد سعات مختلفة لسخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

السخان الشمسي

الطاقة الشمسية

اخبار

اليوم السابع بلس

توفير الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على مميزات السخان الشمسى لخفض قيمة فاتورة الكهرباء × 8 معلومات

تعرف على مميزات السخان الشمسى لخفض قيمة فاتورة الكهرباء × 8 معلومات

لجنة الفتوى توضح حكم من كان يصلى وسمع مقولة "صل على النبى".. هل يرد؟

لجنة الفتوى توضح حكم من كان يصلى وسمع مقولة "صل على النبى".. هل يرد؟

10 معلومات عن خطة تطوير الدراسة فى المرحلة الإعدادية.. تعرف عليها

10 معلومات عن خطة تطوير الدراسة فى المرحلة الإعدادية.. تعرف عليها

فيديو يكشف تناقض أردوغان.. يهاجم ارتفاع معدلات الفقر ببلاده قبل اعتلاء حكم أنقرة

فيديو يكشف تناقض أردوغان.. يهاجم ارتفاع معدلات الفقر ببلاده قبل اعتلاء حكم أنقرة

صور.. تعرف على معابد رمسيس الأول والثانى والأوزوريون فى البلينا بسوهاج

صور.. تعرف على معابد رمسيس الأول والثانى والأوزوريون فى البلينا بسوهاج

تعرف على ما نفذته الدولة لتطوير شبكة الطرق القائمة آخر 5 سنوات

تعرف على ما نفذته الدولة لتطوير شبكة الطرق القائمة آخر 5 سنوات

رئيس الغرفة التجارية بالغربية: ساهمنا فى خفض أسعار 14 سلعة بنسبة 30%

رئيس الغرفة التجارية بالغربية: ساهمنا فى خفض أسعار 14 سلعة بنسبة 30%

بعد تشكيلها بدور الانعقاد الخامس.. تعرف على اختصاصات لجنة القيم بمجلس النواب

بعد تشكيلها بدور الانعقاد الخامس.. تعرف على اختصاصات لجنة القيم بمجلس النواب

عطلة قدامى المحاربين وراء اقتراب فيلم Midway من تصدر شباك التذاكر

عطلة قدامى المحاربين وراء اقتراب فيلم Midway من تصدر شباك التذاكر

"من الضلمة إلى النور".. قصة "ربيعة" من الأمية للحصول على الدبلوم

"من الضلمة إلى النور".. قصة "ربيعة" من الأمية للحصول على الدبلوم

صاحب معاش أو مؤمن عليك.. إزاى تعرف بيانات الاشتراك التأمينى؟

صاحب معاش أو مؤمن عليك.. إزاى تعرف بيانات الاشتراك التأمينى؟

مشاهير تخرجوا من "زراعة الإسكندرية".. أبرزهم محمود عبدالعزيز وسمير غانم

مشاهير تخرجوا من "زراعة الإسكندرية".. أبرزهم محمود عبدالعزيز وسمير غانم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة