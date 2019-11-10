سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 04:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على ما نفذته الدولة لتطوير شبكة الطرق القائمة آخر 5 سنوات

الأحد، 10 نوفمبر 2019 04:30 ص
تعرف على ما نفذته الدولة لتطوير شبكة الطرق القائمة آخر 5 سنوات أعمال تطوير شبكة الطرق القائمة ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عما حققته ونفذته الدولة تجاه تطوير شبكة الطرق القائمة من رفع كفاءة وازدواج خلال آخر 5 سنوات، وما جرى إنفاقه على هذه الشبكة.

1ـ تنفيذ مشروعات إنشاء وازدواج وتطوير لشبكة الطرق الحالية بأطوال 5000 كم.

2ـ إنفاق تكلفة إجمالية على تطوير الشبكة القائمة بلغت 15 مليار جنيه.

3ـ تطوير شبكة الطرق القائمة شمل:

ـ ازدواج طريق سوهاج – قنا الصحراوى الغربى بطول 140 كم وتكلفة 350 مليون جنيه.

ـ إنشاء الطريق المزدوج المحلة – كفر الشيخ بطول 32 كيلومترا وتكلفة 650 مليون جنيه.

ـ إنشاء الطريق المزدوج طنطا – كفر الشيخ بطول 34 كيلومترا وتكلفة 500 مليون جنيه.

ـ إنشاء حارة ثالثة بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى (المرحلة الأولى من كفر الدوار حتى كفر الزيات) بطول 35 كيلومترا وتكلفة 195 مليون جنيه.

ـ إنشاء وصلات لربط كبارى النيل بالطرق الرئيسية شرق وغرب النيل (وصلة الواسطى) بطول 65 كيلومترا وتكلفة 214 مليون جنيه .

ـ ازدواج الطريق الزراعي بنى سويف - المنيا فى المسافة من بنى سويف حتى سدس (مرحلة أولى) بطول 25 كيلومترا وتكلفة 146 مليون جنيه.

ـ تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى الاتجاه من تقاطع طريق الإسماعيلية الصحراوى حتى تقاطع الأوتوستراد بطول 30 كيلومترا وتكلفة 192 مليون جنيه.

ـ ازدواج طريق مغاغة – العدوة بطول 24 كيلومترا وتكلفة 102 مليون جنيه.

ـ رصف طريق أسوان – أبو سمبل بطول 150 كم وتكلفة 227 مليون جنيه.

ـ رصف الطريق الدائرى حول مطروح بطول 26 كم وتكلفة 109 ملايين جنيه.

ـ رصف طريق نخل – التمد بطول 50 كم وتكلفة 112 مليون جنيه.

ـ رفع كفاءة طريق أسيوط – الخارجة من منقباد حتى مطار أسيوط بطول 20 كم وتكلفة 83 مليون جنيه.

ـ رصف طريق كوم أمبو – أدفو بطول 60 كم وتكلفة 91 مليون جنيه.

ـ رفع كفاءة طريق طابا – نويبع بطول 60 كم وتكلفة 97 مليون جنيه.


الطرق

تطوير الطرق

شبكة الطرق

هيئة الطرق

الكبارى والطرق

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طفرة فى مشروعات الطرق والكبارى بأسوان.. تنفيذ مشروع كوبرى بديل الخزان التاريخى.. ومشروع محور كلابشة الأبرز فوق النيل.. والانتهاء من ازدواج الطريق الصحراوى.. والمحافظ: هدفنا ربط بلادنا بريًا حتى جنوب أفريقيا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:00 م

انفراجة فى السيولة اللازمة لمشروعات الطرق والكبارى.. "هيئة الطرق" تبدأ صرف مستحقات شركات المقاولات المتأخرة منذ شهور.. وتتعهد بحل أى مشكلات تواجه أعمال التنفيذ.. وتؤكد عدم إدراج مشروعات جديدة قبل توافر تكلفتها

الأحد، 01 سبتمبر 2019 03:00 ص

ملفات الطرق والكبارى والسكك الحديدية على مائدة "نقل البرلمان" فى اجتماع غدًا

السبت، 06 يوليه 2019 07:00 ص

تعرف على برامج تطوير الهيئة العامة للطرق والكبارى × 4 نقاط

السبت، 29 يونيو 2019 12:01 م

الطرق والكبارى: انتهاء تنفيذ المحور البديل لكوبرى خزان أسوان خلال عامين

الإثنين، 27 مايو 2019 02:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. معابد رمسيس الأول والثانى والأوزوريون بالبلينا فى سوهاج..تعرف عليها

صور.. معابد رمسيس الأول والثانى والأوزوريون بالبلينا فى سوهاج..تعرف عليها

تعرف على ما نفذته الدولة لتطوير شبكة الطرق القائمة آخر 5 سنوات

تعرف على ما نفذته الدولة لتطوير شبكة الطرق القائمة آخر 5 سنوات

رئيس الغرفة التجارية بالغربية: ساهمنا فى خفض أسعار 14 سلعة بنسبة 30%

رئيس الغرفة التجارية بالغربية: ساهمنا فى خفض أسعار 14 سلعة بنسبة 30%

عطلة قدامى المحاربين وراء اقتراب فيلم Midway من تصدر شباك التذاكر

عطلة قدامى المحاربين وراء اقتراب فيلم Midway من تصدر شباك التذاكر

بعد تشكيلها بدور الانعقاد الخامس.. تعرف على اختصاصات لجنة القيم بمجلس النواب

بعد تشكيلها بدور الانعقاد الخامس.. تعرف على اختصاصات لجنة القيم بمجلس النواب

"من الضلمة إلى النور".. قصة "ربيعة" من الأمية للحصول على الدبلوم

"من الضلمة إلى النور".. قصة "ربيعة" من الأمية للحصول على الدبلوم

صاحب معاش أو مؤمن عليك.. إزاى تعرف بيانات الاشتراك التأمينى؟

صاحب معاش أو مؤمن عليك.. إزاى تعرف بيانات الاشتراك التأمينى؟

مشاهير تخرجوا من "زراعة الإسكندرية".. أبرزهم محمود عبدالعزيز وسمير غانم

مشاهير تخرجوا من "زراعة الإسكندرية".. أبرزهم محمود عبدالعزيز وسمير غانم

نص عليها القانون.. اعرف الحقوق الصحية للطفل منذ ولادته

نص عليها القانون.. اعرف الحقوق الصحية للطفل منذ ولادته

بسبب اتهامات أخلاقية.. كواليس إطاحة تميم بـ"رجله المقرب" من رئاسة مركز الصحافة

بسبب اتهامات أخلاقية.. كواليس إطاحة تميم بـ"رجله المقرب" من رئاسة مركز الصحافة

بعد موافقة البرلمان.. 5 معلومات عن المتحف القومى للحضارة المصرية وهدفه

بعد موافقة البرلمان.. 5 معلومات عن المتحف القومى للحضارة المصرية وهدفه

الشبورة المائية شبح يهدد حياتك على الطريق.. اعرف طرق الحماية

الشبورة المائية شبح يهدد حياتك على الطريق.. اعرف طرق الحماية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة