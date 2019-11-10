تعرف على ما نفذته الدولة لتطوير شبكة الطرق القائمة آخر 5 سنوات

كتب رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عما حققته ونفذته الدولة تجاه تطوير شبكة الطرق القائمة من رفع كفاءة وازدواج خلال آخر 5 سنوات، وما جرى إنفاقه على هذه الشبكة.

1ـ تنفيذ مشروعات إنشاء وازدواج وتطوير لشبكة الطرق الحالية بأطوال 5000 كم.

2ـ إنفاق تكلفة إجمالية على تطوير الشبكة القائمة بلغت 15 مليار جنيه.

3ـ تطوير شبكة الطرق القائمة شمل:

ـ ازدواج طريق سوهاج – قنا الصحراوى الغربى بطول 140 كم وتكلفة 350 مليون جنيه.

ـ إنشاء الطريق المزدوج المحلة – كفر الشيخ بطول 32 كيلومترا وتكلفة 650 مليون جنيه.

ـ إنشاء الطريق المزدوج طنطا – كفر الشيخ بطول 34 كيلومترا وتكلفة 500 مليون جنيه.

ـ إنشاء حارة ثالثة بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى (المرحلة الأولى من كفر الدوار حتى كفر الزيات) بطول 35 كيلومترا وتكلفة 195 مليون جنيه.

ـ إنشاء وصلات لربط كبارى النيل بالطرق الرئيسية شرق وغرب النيل (وصلة الواسطى) بطول 65 كيلومترا وتكلفة 214 مليون جنيه .

ـ ازدواج الطريق الزراعي بنى سويف - المنيا فى المسافة من بنى سويف حتى سدس (مرحلة أولى) بطول 25 كيلومترا وتكلفة 146 مليون جنيه.

ـ تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى الاتجاه من تقاطع طريق الإسماعيلية الصحراوى حتى تقاطع الأوتوستراد بطول 30 كيلومترا وتكلفة 192 مليون جنيه.

ـ ازدواج طريق مغاغة – العدوة بطول 24 كيلومترا وتكلفة 102 مليون جنيه.

ـ رصف طريق أسوان – أبو سمبل بطول 150 كم وتكلفة 227 مليون جنيه.

ـ رصف الطريق الدائرى حول مطروح بطول 26 كم وتكلفة 109 ملايين جنيه.

ـ رصف طريق نخل – التمد بطول 50 كم وتكلفة 112 مليون جنيه.

ـ رفع كفاءة طريق أسيوط – الخارجة من منقباد حتى مطار أسيوط بطول 20 كم وتكلفة 83 مليون جنيه.

ـ رصف طريق كوم أمبو – أدفو بطول 60 كم وتكلفة 91 مليون جنيه.

ـ رفع كفاءة طريق طابا – نويبع بطول 60 كم وتكلفة 97 مليون جنيه.