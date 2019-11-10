تعرف على عقوبة عاطل انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين فى المقطم

كتب سليم على

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، إحالة عاطل، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة ، وسرقة المواطنين.

كانت البداية أثناء مرور دورية أمنية تابعة لقسم شرطة المقطم تلاحظ لهم وجود شخص يرتدي ملابس ضابط شرطة، وبحوزته "طبنجة" صوت، بالاقتراب منه استقل سيارة ملاكي فاميه، ولاذ بالفرار، وطاردته القوة الأمنية واستطاعت إيقاف سيارته.

وتبين أنه عاطل وانتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين، وتم اقتياده لقسم الشرطة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حددت المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".